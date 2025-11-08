Niñas y Niños Felices Mientras sus Padres Trabajan; DIF Fortalece el Centro de Atención Infantil San Marcos

Con Nuevo Equipamiento

Fue equipado con material didáctico, mobiliario, electrodomésticos, equipo de cocina y línea blanca, juegos infantiles, así como artículos de seguridad e higiene.

Las y los interesados en conocer más sobre este servicio pueden acudir a las instalaciones del CAI San Marcos, ubicadas en Prof. Alejandro Topete del Valle No. 105, Barrio de San Marcos, o comunicarse al 449 915 46 45.

Porque todas las niñas y los niños de Aguascalientes merecen crecer en un entorno seguro y alegre, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes (DIF Estatal), Aurora Jiménez Esquivel, entregó nuevo equipamiento al Centro de Atención Infantil (CAI) San Marcos, espacio donde se brinda atención a las y los hijos de madres y padres trabajadores, solteros, viudos o estudiantes de escasos recursos que no cuentan con alguna otra prestación social y que necesitan un lugar confiable donde sus hijos crezcan felices y protegidos.

En el CAI, cada niña y niño son cuidados con cariño y atención, desde los cinco meses hasta los cinco años y 11 meses, además reciben alimentación balanceada y atención médica. El personal docente, altamente calificado, acompaña a los pequeños en actividades que fomentan su crecimiento físico, intelectual y emocional, siempre en un ambiente seguro, alegre y lleno de aprendizaje.

“Queremos que nuestras niñas y niños crezcan felices, cuidados y con las herramientas necesarias para un mejor futuro”, expresó la presidenta del DIF Estatal durante la entrega.

El equipamiento incluye material didáctico, mobiliario, electrodomésticos, equipo de cocina y línea blanca, juegos infantiles, así como artículos de seguridad e higiene, todo ello con el propósito de fortalecer la atención integral que reciben los pequeños en su día a día.

Las y los interesados en conocer más sobre este servicio pueden acudir a las instalaciones del CAI San Marcos, ubicadas en Prof. Alejandro Topete del Valle No. 105, Barrio de San Marcos, o comunicarse al 449 915 46 45 para recibir información detallada sobre los requisitos y horarios.