Mi Jardín de Flores

El Pésimo Estado de las Carreteras en Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZACATECAS, Sábado 8 de Noviembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Son Muchos los Accidentes de Tránsito

ENTENDIBLE QUE en las carreteras de mi amado Zacatecas sucedan accidentes: volcaduras, principalmente, pues en las carreteras ya no cabe un bache más; lo que provoca ponchaduras de llantas, pérdida del control del volante, que terminan en volcaduras y muerte, además de lesionados, muchos lesionados y cuantiosas pérdidas materiales.

-Y ESO lo sabe el David Monreal ‘El Holgazán’, madre Teresa -contesta doña Petra-, pero le importa una pura y dos con sal y sólo hace que trabaja, pues las carreteras están igual o peor de como las dejó el Alejandro Tello, ‘El Pinocho de Bernárdez’.

-SI YO fuera gobernador -dice don Roberto-, haría las carreteras de concreto: son más costosas, sí, pero duran más y dan mejor servicio; mientras que el asfalto da muchos problemas y dura poco tiempo, además de que en carreteras de concreto se maneja mucho mejor y más seguro.

“COMO EN Alemania, allá las carreteras las construyen con concreto hidráulico u hormigón, por lo que el índice de accidente es mucho menor: deberíamos de copiarles y usar su tecnología.

“EN AGUASCALIENTES tengo unos tíos que viven en la avenida Independencia y la pavimentaron con concreto hidráulico hace más de 50 años y no tiene un sólo bache, y las calles con asfalto a cada rato las parchen pues no aguantan el pasadero de Vehículos.

-OJALÁ Y el siguiente gobernador, o gobernadora, le ponga más interés a la infraestructura de calidad; tan bonita nuestra capital del estado, hasta parece una ciudad europea.

-MUY BUENA la iniciativa del Jorge Miranda: ese proyecto de ‘Capital Iluminada’ fue un éxito, desde entonces el Centro Histórico se ve chulo de bonito; lo que son las cosas, esa obra era para ganar la reelección y la gente prefirió al Miguel Varela Pinedo.

-PERDIÓ, PERO por el mal gobierno de David Monreal, él es el responsable de la debacle electoral de Morena en Zacatecas, a Morena le sucedió lo mismo que al PRI con Alejandro Tello, él carga con esa derrota, por eso el ‘Narizón’ se autoexilio en Querétaro con todo y familia.

-¿QUERÉTARO? A mí me dicen que está en Ciudad de México, allá tiene un departamento en Polanco que, si no mal recuerdo, le costó más de ocho millones de pesos de aquellos…

-AYER ME acordé de ‘El RaTello’ al escuchar la canción infantil ‘Martinillo’, recordé aquella monumental marcha estudiantil que le hicieron los de la UAZ, cantando:

‘DIME TELLO, dime Tello estás ahí, chingas a tu madre, chingas a tu madre, ding, dong, dang, din, dong, dan…

’ -POBRE HOMBRE, la verdad, fue cuando expresó, todo compungido: ‘Yo no tengo problema, yo no la maté’.

-¡IDIOTA, NADIE le estaba diciendo eso, él solito se echó la soga al cuello!, pues le contestaron: ‘Usted es el gobernador’, el responsable de darnos seguridad.

Y QUE LE recuerdan sus promesas de campaña:

“MI COMPROMISO como candidato es muy serio, dijo. Por eso estoy haciendo un Contrato con Zacatecas. Este resume la propuesta que yo: Alejandro Tello, tengo para nuestro Estado. Lo hago como ciudadano, más allá de partidos políticos. Un plan no es lo suficientemente comprometedor. Las promesas acaban incumpliéndose, y las plataformas son demasiado políticas. Por eso estoy haciendo esto. Un contrato vincula, obliga y tiene consecuencias. Garantiza que mi gobierno tendrá la obligación de solucionar los problemas que más te preocupan. Mediante esta acción que les propongo con toda responsabilidad. Restableceremos los lazos de confianza. Entre los ciudadanos y el gobierno. El contrato con Zacatecas contiene una importante cláusula: ¡Si no cumplo, me voy!”.

-ESTA PROMESA de campaña le dio muchos votos, pero pues fue una vil estafa.

-YA NO lo recuerde, don Alejandro nos engañó a cientos de miles de zacatecanos.

-TANTOS COMO 247,452, con esos votos ganó, incluidos usted madre Teresa, don Roberto y yo, luego el David Monreal haría lo mismo: defraudarnos.

-PIDO A mi Padre Dios que ya termine este maleficio, Zacatecas no soportaría otro mal gobernante.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.