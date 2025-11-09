Declaración Conjunta México-Francia

Declaración conjunta de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, y del Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.

En el marco de la visita oficial a México del Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, derivado de la invitación de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, los dos mandatarios sostuvieron una amistosa y productiva reunión en la Ciudad de México, el viernes 7 de noviembre de 2025. A lo largo de las pláticas, reafirmaron la amplitud y la profundidad de la asociación estratégica que los une.

El Presidente de la República Francesa invitó a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos a visitar Francia en 2026.

Reivindicaron la importancia de mantener un orden mundial basado en el derecho internacional, el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. En tal marco, hicieron votos por la solución pacífica de los conflictos en el orbe, procurando el cese de hostilidades y celebrar acuerdos de paz que atiendan los intereses de todos los involucrados y que resulten inclusivos y sostenibles.

Reafirmaron su compromiso en favor de la igualdad de género y su voluntad de defender juntos en el escenario internacional los principios de la política exterior feminista.

Con base en los lazos bicentenarios de las relaciones franco-mexicanas, refrendaron su voluntad de profundizar una cooperación sustentada en valores comunes, principios e intereses encaminados a la promoción de una genuina prosperidad compartida.

En ese espíritu de colaboración, destacaron la complementariedad de las economías de ambos países, la consonancia entre el Plan México y “Francia 2030”, así como las nuevas oportunidades de comercio e inversión que traerá consigo el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. Adelantaron el futuro relanzamiento del Consejo Estratégico Franco-Mexicano.

Reconocieron la importancia crucial, en la agenda de cooperación entre México y Francia, de los intercambios en la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología y el medio ambiente, con vistas a un desarrollo sustentable e incluyente.

Convinieron que en 2026 al amparo de los mecanismos de protección que las Partes determinen, bajo una modalidad de traslados temporales recíprocos y simultáneos, sea exhibido en México el Códice Azcatitlán y que el Códice Boturini sea exhibido en Francia, en el marco del 200 aniversario de las relaciones diplomáticas México-Francia. Además, acordaron proseguir las actividades en curso del grupo binacional de expertos para desplegar otras iniciativas de cooperación en el ámbito del patrimonio histórico-cultural.

Abordaron con optimismo el programa de celebraciones alusivo a los 200 años de relaciones diplomáticas México-Francia, en la certeza de que las actividades que se desplegarán en toda clase de ámbitos llevarán las relaciones entre ambos países a una nueva etapa de su asociación estratégica.