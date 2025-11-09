Narcos Balean Fachada de Casa en la Del Valle

Violencia en la Cuna de los Hermanos Monreal

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- Durante la madrugada de ayer, sujetos armados de la delincuencia organizada atacaron a balazos la fachada de una vivienda ubicada en la calle Río Yaqui, en la colonia Del Valle, causando daños en la pared, una ventana y la puerta principal. Afortunadamente, no se reportaron personas fallecidas ni heridas por proyectil de arma de fuego.

Era las 5:00 horas aproximadamente cuando se escucharon los fuertes estruendos de los balazos accionados por parte de los sicarios y quienes viven en citada zona los reportaron de manera anónima vía telefónica ante el personal del Sistema de Emergencia 911 y con ello se activó el código de alerta en cada una de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno y de los Cuerpos de Urgencia.

Los primeros en llegar a citada zona fueron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes confirmaron el reporte de balazos accionados a una fachada de casa habitación y de inmediato acordonaron la zona y cerraron la circulación vial para evitar que se contaminara el lugar.

La corporación antes mencionada fue apoyada por los elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Metropol, Guardia Nacional (GN) y Militares.

Se pidió la presencia de la Policía de Investigación y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), para las investigaciones de campo y la fiscalización de cada uno de los cartuchos percutidos y con ello se integre la carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio doloso y daños en las cosas.

Nadie de los vecinos de citada zona quiso dar alguna información sobre los delincuentes, esto por temor de algún tipo de represalia en su contra, ya que no se descarta que los pistoleros sean miembros de la delincuencia organizada que opera en este municipio y en zonas aledañas.

Los uniformados dialogaron con el propietario de la casa habitación, el cual dijo desconocer el motivo de la agresión armada en la fachada de su casa, ya que descartó el tener enemigos, y a quien se le recomendó interponer la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común.