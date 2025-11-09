“No Dejé de dar la Pelea por un Presupuesto Justo Para el Estado”

Noemí Luna Entregó Tinacos y Boilers Solares

Por Nallely de León Montellano

La diputada federal Noemí Luna arrancó el programa Hogar Digno, Vida Digna, una iniciativa dirigida a mejorar las condiciones básicas de vivienda de familias en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega de tinacos y boilers solares adquiridos con apoyo subsidiario.

El lanzamiento se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), donde se realizó la primera entrega de los equipos, en presencia del dirigente estatal Aldo Peláez y beneficiarias y beneficiarios del programa.

Luna subrayó que la intención no es la entrega de apoyos asistencialistas, sino impulsar un esquema de corresponsabilidad que permita a las familias acceder a mejoras duraderas en sus hogares.

“No se trata de regalar cosas que no se valoran, sino de sumar esfuerzos para elevar la calidad de vida”, expresó.

La legisladora también señaló que los equipos entregados fueron adquiridos a una empresa local, con el propósito de que la inversión tenga un impacto adicional en la economía del estado.

“Además de apoyar a las familias, estamos fortaleciendo el comercio zacatecano”, sostuvo. En su mensaje, reiteró que su trabajo legislativo mantiene como eje central la gestión de recursos para la entidad, y afirmó que continuará defendiendo las necesidades de las familias desde el Congreso.

En ese sentido, remarcó que ha mantenido asistencia total a las sesiones de la Cámara de Diputados y recordó su participación en el reciente debate del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, discusión que se extendió por 54 horas. Durante dicho proceso, dijo, insistió en la asignación de mayores recursos para Zacatecas, petición que no prosperó al no ser respaldada por la mayoría legislativa.

“No dejé de dar la pelea por un presupuesto justo para el estado”, declaró.

Con Hogar Digno, Vida Digna, la diputada busca que más hogares accedan a servicios básicos eficientes que impacten directamente en su bienestar, particularmente en comunidades donde las carencias se agudizan por la falta de infraestructura.

El programa continuará con más entregas en distintos municipios, según adelantó la legisladora, quien insistió en que el compromiso es mantener una agenda de gestión social que priorice mejoras reales y medibles para las familias zacatecanas.