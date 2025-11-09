Zacatecas Capital Promueve Cultura Ambiental con Nuevas Reforestaciones

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través del Departamento de Medio Ambiente, emprendió una nueva jornada de reforestación en comunidades de la capital con el objetivo de fortalecer el entorno ecológico, promover la cultura ambiental y mejorar los espacios públicos.

El titular del área, Isaac Rivera Ruvalcaba, informó que las primeras acciones se llevan a cabo en Picones, Rancho Nuevo y Miguel Hidalgo, donde ya se han plantado más de 40 árboles en áreas verdes comunitarias y escolares. Estas actividades se realizan con la participación activa de las y los habitantes, quienes se encargan de cuidar y dar seguimiento al crecimiento de los árboles.

“Son áreas que las mismas personas de las comunidades cuidan y además estamos haciendo algunas plantaciones en escuelas. Con esto pretendemos iniciar a fomentar la cultura ambiental y realizar exposiciones y clases de la gestión de residuos sólidos”, señaló Rivera Ruvalcaba.

El funcionario destacó que la meta es alcanzar entre 200 y 300 árboles plantados en esta temporada, priorizando espacios que, además de requerir vegetación, fomenten la participación ciudadana.

Asimismo, el director de Medio Ambiente explicó que durante las recientes visitas para la entrega de cempasúchil en las comunidades, se detectaron panteones que necesitan reforestación, por lo que también se intervendrán estos lugares para embellecerlos y contribuir al equilibrio ambiental.

“Queremos que cada acción de reforestación deje una huella positiva, tanto ecológica como social. Involucrar a la población es fundamental para generar conciencia y compromiso con el medio ambiente”, agregó.

Finalmente, Rivera Ruvalcaba dio a conocer que el municipio de Zacatecas apoyará al municipio de Villanueva con 60 árboles destinados a la reforestación de un parque de béisbol, reafirmando la disposición del Ayuntamiento capitalino de colaborar con otras localidades que soliciten apoyo ambiental.