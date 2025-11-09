Cursos y Talleres Gratuitos Para Todas las Edades en las Casas del Bien Común

Ofrecen talleres artísticos y culturales, clases de activación física, capacitaciones para el trabajo, programas educativos y de desarrollo personal.

¿Buscas un espacio para aprender algo nuevo y desarrollar tus habilidades? Las Casas del Bien Común son el lugar indicado. La Secretaría de Desarrollo Social te invita a inscribirte en los cursos y talleres gratuitos que ahí se imparten y que están diseñados para personas de todas las edades.

Actualmente hay 29 Casas del Bien Común distribuidas en todo el estado; en ellas encontrarás una amplia variedad de actividades artísticas y culturales, como pintura, dibujo, danza folklórica, música, teatro y manualidades; además de clases de activación física como yoga, zumba, taichí, taekwondo, acondicionamiento físico y defensa personal.

También ofrecen capacitación para el trabajo como computación, inglés, repostería, costura, barbería, estilismo y emprendimiento; así como programas educativos y de desarrollo personal, que incluyen regularización escolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Para mayor información, acércate a la Casa del Bien Común más cercana, visita las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicadas en Bulevar José María Chávez No. 3202, Ciudad Industrial, o llama al 449 910 21 21, extensión 4246.

En el siguiente link podrás ubicar tu Casa del Bien Común más cercana: www.google.com/maps/d/u/5/embed?mid=1_yZFuX3vQAMcOIbQSBUreNdFS_BmoM4&ehbc=2E312 y en https://aguascalientes.gob.mx/SEDESO/documentos/2025/convocatorias/CONVOCATORIA%20FORMANDO%20GIGANTES%202025.pdf, descargar el formato de inscripción a los cursos y talleres.