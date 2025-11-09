DIF Estatal Apoya con Traslados Gratuitos a Personas con Discapacidad y Enfermedades Crónicas

Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, el DIF Estatal impulsa el programa “El Gigante Transporta”, a través del cual se han otorgado 28 mil 766 traslados gratuitos en lo que va del año, en beneficio directo de mil 286 personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas que requieren acudir a sus terapias de rehabilitación, consultas médicas o sesiones de hemodiálisis.

La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, subrayó que garantizar la movilidad y el acceso de las personas más vulnerables a la salud es una prioridad.

“Cada viaje representa un paso hacia la inclusión y una oportunidad para transformar vidas; nuestro deber es asegurarnos de que ninguna persona deje de recibir atención médica por falta de transporte”, expresó.

Añadió que esto es posible gracias al esfuerzo conjunto entre el DIF Estatal y 272 trabajadores del volante, quienes se suman de manera voluntaria para trasladar gratuitamente a las y los beneficiarios. Jiménez Esquivel reconoció públicamente la labor de los taxistas y agradeció su compromiso solidario.

“Ellos son aliados indispensables en esta causa; su generosidad demuestra que cuando sociedad y gobierno trabajan de la mano, los resultados se multiplican, pues sin su apoyo, esto no sería posible, son parte esencial de esta cadena de solidaridad y amor al prójimo”, señaló.

Las y los interesados en acceder al servicio deben presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio reciente, diagnóstico médico y una carta de la institución médica que indique los días y horarios de terapias o consultas.

El trámite se realiza en la Dirección de Gestión Social del DIF Estatal, ubicada en avenida de los Maestros s/n, esquina con avenida de la Convención Sur, colonia España, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para mayor información, comunicarse al teléfono 449 910 25 85, extensión 6567.