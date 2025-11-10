Mi Jardín de Flores

“Tan Malo el Pinto Como el Colorado”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Nosotros no llegamos al gobierno a aprovecharnos de la gente, nosotros llegamos al gobierno a servirle al pueblo de México, somos servidores públicos y eso quiere decir servirle al pueblo; gracias al principio por el bien de todos, primero los pobres., 13.5 millones de personas salieron de la pobreza: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

CHALCHIHUITES, ZACATECAS, Domingo 9 de Noviembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

El Papá más Feliz del Mundo

NO LO DICE abiertamente, pero estoy segura que don Juan Manuel Zambrano Jiménez, presidente municipal de Ojocaliente, es el padre más feliz del mundo.

-Y CÓMO no estar feliz, madre Teresa, si mi Padre Dios le trajo de regreso a su hijo Josua Jafet Zambrano Hernández, tras casi cinco meses de que delincuentes lo tenían privado de su libertad.

-YO CREO, dice don Roberto, que sus pobres padres ya lo daban por muerto; afortunadamente las fuerzas del orden dieron con él y en el rescate le tuvieron que dar piso a uno de los peligrosos delincuentes, otros de ellos huyeron como ratas a la llegada del Ejército Mexicano.

-LÁSTIMA que no atraparon al resto de secuestradores, nos hubiéramos librado de esos delincuentes, pues la privación ilegal de la libertad es muy penado y se tipifi ca como el delito más grave de todos.

-FINALMENTE mi Padre Dios escuchó mis oraciones y ya el joven Josua está de regreso a su hogar con sus padres, hermanos y demás familiares: ¡terminó la horrible pesadilla de casi cinco meses, ¡bendito sea el Santísimo!

-AMÉN.

Con las Mujeres en el Gobierno, nos va Mejor

YO ESTOY de acuerdo con la Verónica Rivera, delegada de Mujeres en Movimiento del partido Naranja, quien afi rma que ‘cuando las mujeres participamos en política, la política cambia para bien’

Y no solamente la política, sino el servicio público: con Amalia García, Zacatecas fue referente a nivel internacional: el turismo aumentó como nunca: los hoteles y restaurantes vivieron de vacas gordas como nunca, mucha gente tuvo que hospedarse en hoteles de Guadalupe, Calera, Fresnillo, Jerez pues no había capacidad para albergar a tanto turista y eso fue gracias a Amalia García que le dio calidad a los festivales culturales: nadie ha impulsado tanto el Turismo como ‘mi chaparrita de oro’, ‘mi góber preciosa’.

POR eso yo también opino como la Verónica Rivera, de Movimiento Ciudadano. ¡Arriba las mujeres!”.

-Y TENEMOS PresidentA de lujo con la doctora Claudia Sheinbaum, que no termina de sorprenderme: veo en nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas que recibió en Palacio Nacional al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para luego partir a Nayarit para inaugurar la autopista Tepic-Compostela:

NO SOLAMENTE inauguramos la carretera -dijo la Presidenta-, sino que ya estamos anunciando que continúa esta carretera a Las Varas-Platanitos y Platanitos-San Blas. Inicia ya la construcción de la carretera para que todas y todos puedan seguir trabajando”, dijo la Presidenta.

-DOÑA Claudia es una Presidenta muy trabajadora, no descansa un sólo día, ojalá y así fuera don David Monreal.

-¡PINCHE HUEVÓN, ese ni siquiera se levanta temprano, viejo bolsa!

-Y DE VERAS -dice don Roberto- aseguran que David ni por equivocación trabaja los sábados y domingos…

-Y SE QUEDAN cortos -tercia doña Petra- hay semabas completas que ‘El Holgazán’ no va a Palacio de Gobierno, ni tampoco se para en Ciudad Administrativa, ¡pinche huevón!

-YO CREO que ese hombre nació cansado, don Ricardo no se cansa de llamarle la atención, pero todo se le resbala.

-TIENE una concha tamaño caguama, por eso todo se le resbala, ¡hipócrita!

-A PROPÓSITO, don David se adhieró a los gobernadores de Morena que ‘Condenamos la violencia en contra de las mujeres Expresamos nuestro respaldo y apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

REAFIRMAMOS nuestro compromiso con su liderazgo y on el trabajo conjunto por un país más justo e igualitario

#PRESIDENTANOESTÁSSOLA.

-¡QUE DESVERGONZADO, ya se le olvidó que le rozó las nalgas con su mano derecha a la maestra Chío! Todavía en Internet pasan ese video que él dice está truqueado , pues como es muy poco hombre, hasta lo evidente niega cuando no le conviene, ¡viejo rajón, tira la piedra y escinde la mano!

Los Narcos Reaparecen en Fresnillo...

-PUES CON la novedad -dice don Roberto- de que los narcos reaparecieron en Fresnillo, Cuna de los hermanos Monreal Ávila, y balearon la fachada de un domicilio en la colonia del Valle, ayer sábado al fi lo de las 5:00 de la mañana.

-¿CUÁNTOS detenidos hubo?

-NO HUBO detenidos, a pesar de que dejaron la fachada de esa casa como quedo gruyere.

-POBRES ni los vecinos, de seguro, ya no pudieron conciliar el sueño.

Nuevos Camiones en Aguascalientes

¿YA VIERON que la guapa gobernadora de Aguascalientes, anduvo evaluando los modernos y fl amantes autobuses articulados que piensa meter en la vecina capital de ese estado?

-ESTÁN MUY bonitos y tienen gran capacidad, les dicen orugas.

-DE ESOS son los que deberían de meter en Zacatecas, no que hasta da pena con los turistas que utilizan el transporte urbano, porque todos están desconchinfl ados.

-EN TODO, Aguascalientes nos lleva años de ventaja: con ‘El RaTello” y con ‘El Holgazán’, Zacatecas retrocedió 11 años.

-ALEJANDRO y David, son la Yunta de Silao

-¿POR QUÉ les puso La Yunta de

-PORQUE TAN malo fue el pinto como el colorado, ¡jajaja!

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.