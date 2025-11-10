“Es Histórico, Responsable y Orientado al Bienestar Social

Defiende Carlos Puente Presupuesto 2026:

* ”Zacatecas Recibirá más de $37 mil 500 Millones”

Por Miguel Alvarado Valle

El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente Salas, defendió el paquete presupuestal aprobado para el ejercicio fiscal 2026, al considerar que se trata de un presupuesto histórico, responsable y que responde a las prioridades nacionales de justicia social, seguridad y bienestar.

Durante una conferencia de prensa, acusó a legisladores de oposición de incurrir en desinformación y de actuar con desconocimiento al afirmar que hubo recortes en distintos rubros.

Puente Salas desmintió los señalamientos de recortes por 10 mil millones de pesos en el rubro de seguridad, al señalar que lo que en realidad se realizó fue una reasignación presupuestal destinada a fortalecer a la Guardia Nacional.

“Mienten con total desconocimiento y con un actuar gris, como es el caso de Miguel Alonso, al decir que hubo un recorte; creo que estaba más entretenido en otras cosas. Lo que sí hay es una reasignación para fortalecer la seguridad del país”, puntualizó.

“El enemigo a vencer es la violencia y el gran reto es lograr la pacificación del país, por ello el presupuesto en materia de seguridad está orientado a fortalecer la coordinación entre autoridades y al uso de inteligencia y tecnología para combatir el crimen.

”El legislador ecologista explicó que el paquete presupuestal contempla ingresos estimados por 10.2 billones de pesos, sin crear nuevos impuestos. De ese total, un billón se destinará a programas sociales del bienestar, beneficiando a ocho de cada diez familias mexicanas y en Zacatecas, más de 825 mil habitantes recibirán apoyo de alguno de estos programas, y cerca de 200 mil adultos mayores contarán con su pensión garantizada. Asimismo, destacó que 2.5 billones de pesos serán canalizados al sector salud, con el propósito de mejorar la atención en todas las clínicas y hospitales, así como erradicar el desabasto de medicamentos, una meta que, aseguró, forma parte de los compromisos prioritarios de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el ámbito educativo, indicó que más de 57 mil jóvenes zacatecanos contarán con una beca y más de 10 mil podrán acceder al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, lo que representa una apuesta clara por el desarrollo humano y la reducción de la desigualdad.

Respecto al gasto federalizado, el diputado precisó que todas las entidades federativas recibirán un incremento en los recursos para 2026, al aprobarse un monto total de 2 billones 810 mil millones de pesos, es decir, 174 mil 500 millones más que en 2025 En el caso de Zacatecas, dijo que recibirá “más de 37 mil 500 millones de pesos ”, por lo que recalcó la necesidad de fortalecer la generación de ingresos propios y fomentar la inversión para atraer nuevas industrias que generen empleo.

Además, Puente Salas confirmó que la construcción de la presa Milpillas continúa contemplada en el presupuesto 2026, con una asignación de dos mil millones de pesos, y advirtió que quienes critican la obra están en contra del desarrollo de Zacatecas.