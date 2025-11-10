Productores Zacatecano en Contra de la Nueva Reforma de la Ley de Aguas Nacionales

“En Riesgo, la Inversión y el Empleo”

Por Miguel Alvarado Valle

Productores agrícolas de distintas regiones del estado de Zacatecas se manifestaron en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que las modificaciones propuestas los perjudican y generan incertidumbre para poder invertir en el campo.

Los agricultores advirtieron que la propuesta los afecta en 8 puntos, ya que limitaría la transmisión de derechos de las concesiones entre particulares, incrementaría la carga administrativa y concentraría las decisiones en instancias federales, afectando directamente la capacidad de invertir, producir y conservar empleos en el campo zacatecano.

Durante una rueda de prensa encabezada por la productora Karina López Puentes, los asistentes destacaron que la reforma representa una amenaza para el patrimonio de las familias rurales.

El productor, Luis Fernando Flores, explicó que las nuevas disposiciones buscan concentrar las concesiones en una reserva nacional de agua, lo que generará incertidumbre jurídica, “no podemos comprar derechos de agua, heredar los existentes o planear inversiones a largo plazo. Eso desincentiva la producción”, afirmó .

Además, mencionó que la reducción presupuestal a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) agrava el problema, pues la dependencia ya enfrenta rezagos de hasta 14 años en la resolución de trámites, lo que hace inviable una mayor burocratización del sistema.

Otros productores, como Guillermo Narváez advirtió que el campo atraviesa una situación crítica debido a los altos costos de producción, la inseguridad y la falta de apoyo institucional, aseverando que esta reforma podría ser “el golpe final” para miles de familias que dependen de la agricultura.

Denunciaron que, de aprobarse, la ley impediría incluso la captación de agua de lluvia, afectando tanto a pequeños ganaderos como a agricultores de autoconsumo, “pretenden controlar hasta el agua que cae del cielo. Es una aberración que paralizará al campo”, subrayaron.

Asimismo jóvenes productores expresaron su preocupación por el futuro del sector, recordando que la edad promedio de los agricultores en México es de alrededor de los 55 años.

Señalaron que la falta de incentivos y la incertidumbre sobre el acceso al agua alejan a las nuevas generaciones del campo, “sin agua, no hay agricultura, y sin agricultura, no hay comida. Queremos producir con responsabilidad, pero necesitamos certeza jurídica y apoyo para seguir trabajando”, declararon.

Finalmente, los productores hicieron un llamado a los legisladores federales para que revisen la iniciativa con asesoría técnica y sensibilidad social, puesto que afirmaron que la mayoría de los diputados desconocen el contenido real de la reforma, que se pretende aprobar “de manera apresurada y sin consulta”.