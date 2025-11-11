Mi Jardín de Flores

CHALCHIHUITES, Zacatecas, Lunes 10 de Noviembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

Ulises Mejía Haro, el Gran Favorito

HACE UNOS días recibí los resultados de una encuesta de Zacatecas rumbo a la Gubernatura.

ME LA hace llegar la licenciada Deniz Orduña León, coordinadora de enlace Institucional y Comunicación Estratégica de Cripeso Servicios de Consultoría, S. S., somos -dice- una fi rma de Consultoría especializada en investigación social, análisis de datos y comunicación estratégica.

-¿Y CÓMO quedó la encuesta?

-¿NO se le hace muy prematura?

-EL TIEMPO corre como el viento, dejen se las leo:

NOS permitimos -dice- hacerle llegar los resultados de la encuesta que realizamos para conocer las preferencias electorales de los principales aspirantes a la gubernatura de Zacatecas rumbo al 2027.

MORENA es el partido por el que la mayoría de los zacatecanos vota, en un 39% independientemente de los candidatos, en un segundo lugar con el 21% , la gente en Zacatecas vota por el PRI y como tercera opción con 11.52% ven a PAN.

ASIMISMO, solamente el 10.45% de nuestros encuestados manifestó su voto para Movimiento Ciudadano, el 2.23% lo hace por el Verde Ecologista, el 1.41% por el PRD y sólo el.89% por el Partido del Trabajo.

COMO dato adicional, el 6.62% anula su voto, el 5.35% no supo o no respondió y el 1.41% prefi ere no votar.

PREFERENCIAS AL INTERIOR DE MORENA

DE ACUERDO con los resultados de nuestros encuestados en la encuesta de la Gubernatura de Zacatecas 2027, el morenista Ulises Mejía Haro es quien encabeza las preferencias con el 23.96%, en segundo lugar a José Narro Céspedes con 18.34%, en la tercera posición se ubicó a Saúl Monreal Dávila con 6.68% y en cuarto a Verónica Díaz Robles con 5.87 por ciento.

ASIMISMO, los datos arrojaron que el 37.52% de los encuestados indicó no tener preferencia por alguno de los morenistas antes mencionados, 6.54% mencionó otro aspirante y sólo el 1.08% no supo o no respondió.

PREFERENCIAS INTERNAS EN ACCIÓN NACIONAL (PAN) CON EL 27.22% Miguel Varela Pinedo, es quien encabeza la encuesta de las preferencias de los aspirantes del PAN, seguido de Noemí Luna Ayala con 11.43% y en la tercera posición José Manuel Viramontes con 3.64 por ciento.

SIN EMBARGO, el 41.42% señaló que ninguno de los aspirantes anteriores son de su preferencia, el 8.31% dijo preferir otro perfi l y el 7.99% no supo o no respondió.

PREFERENCIAS AL INTERIOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO

EL EX candidato a la presidencia de Mé- xico, Jorge Álvarez Máynez, con el mayor porcentaje de las preferencias con el 34.01% , en segundo lugar Ana María Romo Fonseca con 14.48%, después a Marco Vinicio Flores Guerrero con 3.86 por ciento.

EL 37.84% de nuestros encuestados manifest ó que ninguno de los aspirantes de MC son de su preferencia, el 6.17% no supo o no respondió y el 3.64% mencionó preferir a otra persona en esta encuesta.

PREFERENCIAS AL INTERIOR DEL PRI ADOLFO Bonilla Gómez es el priísta que encabeza las encuestas con el 48.49% de las preferencias electorales, en segundo lugar, Claudia Anaya Mota con 9.37% y con el 5.94% a Javier «Javo» Torres.

Y EL 29.96% de los encuestados señalaron que ninguno de los anteriores aspirantes del PRI eran de su preferencia, el 3.94% no supo o no respondió y el 2.30% mencionó a otro aspirante.

LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA, EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA LOS ZACATECANOS

LOS DATOS de esta encuesta dejaron al descubierto que el 49.07% de los encuestados perciben que la inseguridad y la violencia son el principal problema que enfrenta Zacatecas , en segundo lugar, con 23.01% se percibe a la corrupción y falta de transparencia , en una tercera posición se colocó a la falta de empleos bien remunerados con 20.49 por ciento.

*****

SI NOS basamos a esta encuesta, el joven Ulises y Morena son los grandes ganadores para el 2027.

-ESO ES lo que se escucha, la encuesta no está jalada de los pelos.

-ASÍ ESTÁN las cosas, yo creo que para la candidatura a gobernador son tres solamente: Ulises por Morena, Fito por el PRI y Miguel por el PAN, no veo a nadie más.

EL TIEMPO vuela y pronto veremos a quienes postulan los partidos.

