Arranca la Quinta Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación 2025

Inicia con Conferencia Sobre Minería y Geología

Por Nallely de León Montellano

Con la expectativa de alcanzar a más de 65 mil personas a través de actividades de divulgación científica, este lunes arrancó en el estado la 5ª Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación 2025, un espacio que concentrará diálogos, conferencias, encuentros académicos y la 7ª Jornada Estatal de Ciencia y Tecnología (Jecyt).

El evento inició con una conferencia sobre minería y geología en Zacatecas, seguida por el diálogo nacional “El agua: soluciones que 􀃀uyen”, un intercambio de experiencias entre estados que enfrentan retos en el manejo del recurso hídrico. Ambos ejes marcaron el arranque de una agenda centrada en ciencia aplicada a problemáticas sociales.

Durante la inauguración, representantes de la comunidad académica, científica e institucional coincidieron en destacar el impulso a la ciencia y tecnología desde el ámbito estatal, particularmente el papel del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) como articulador entre investigación, educación y sociedad.

Rosalba Medina Rivera, presidenta de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), subrayó que generar vocaciones científicas desde edades tempranas es una apuesta indispensable para un país con desarrollo sostenible. Frente a estudiantes asistentes, enfatizó que las infancias y juventudes no solo deben participar en la ciencia, sino protagonizarla.

Por su parte, Luis Antonio Salazar Olivo, representante de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), sostuvo que el mayor reto no es solo generar conocimiento científico, sino consolidar comunidades que lo sostengan, lo compartan y lo conviertan en herramientas para resolver problemáticas locales y nacionales.

El director del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, destacó que la Jecyt busca algo más que divulgar contenidos: pretende activar el interés científico en niñas, niños y adolescentes, para que se reconozcan como agentes de cambio social en el futuro.

La apertura congregó a estudiantes, académicos e investigadores, además de representantes de estados como Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Puebla, San Luis Potosí y Baja California Sur.

La conferencia inicial estuvo a cargo de Ricardo Antonio Delijorge Ramírez, de Minera Fresnillo PLC, quien abordó el potencial geológico del estado y la relación histórica del territorio con la minería.

Posteriormente, el diálogo sobre agua reunió experiencias y estrategias de nueve entidades del país que enfrentan desafíos críticos en el manejo del recurso. La inauguración oficial estuvo encabezada por la diputada Maribel Villalpando Haro, presidenta de la Comisión de Educación de la LXV Legislatura, y el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ángel Román Gutiérrez.

La 7ª Jecyt se desarrollará del 10 al 21 de noviembre en diversos municipios, y en el marco del mismo programa también se realizará este 12 de noviembre la Feria Zacatecana de Ciencias e Ingenierías Bienestar 2025, ambas coordinadas por el Cozcyt.