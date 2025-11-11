Cientos de Estudiantes y Padres de Familia Denuncian Caso de “Violencia Digital”

Logran Cese del Director y Expulsión del Autor

Por Nallely de león Montellano

Más de 400 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Número 1, en la capital zacatecana, fueron víctimas de violencia digital luego de que un alumno del mismo plantel generara y difundiera un catálogo pornográfico elaborado con imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial.

El caso detonó la indignación entre padres, madres y alumnos, quienes la mañana de este lunes suspendieron las clases, salieron a las calles y bloquearon el bulevar metropolitano como medida de presión para exigir la intervención inmediata de las autoridades educativas y judiciales.

De acuerdo con los testimonios, el creador del contenido es un estudiante de tercer grado que, durante semanas, utilizó fotografías de sus compañeros para crear imágenes de contenido sexual, las cuales circularon en redes sociales y grupos de mensajería.

Aunque las víctimas advirtieron a docentes y directivos sobre el acoso digital, afirman que las alertas fueron minimizadas y no existió un protocolo de contención oportuno.

La protesta escaló cuando madres de familia acusaron que, en lugar de actuar para proteger a los menores, autoridades escolares habrían intentado encubrir los hechos, omitir el reporte formal e incluso eliminar evidencias. Por ello, exigieron sanciones no solo para el estudiante señalado, sino también para directivos, prefectura y el área de trabajo social del plantel.

La preocupación crece entre las familias, pues temen que el material no solo haya sido compartido, sino incluso comercializado en espacios digitales ajenos al entorno escolar.

“No sabemos hasta dónde llegaron sus imágenes, no sabemos quién las tiene, no sabemos si alguien ganó dinero con eso”, señalaron entre consignas y pancartas. A pesar de la presión de los inconformes, la Secretaría de Educación de Zacatecas no acudió a la institución para brindar atención directa a las familias, lo que intensificó el enojo colectivo. Mientras tanto, ya se presentaron denuncias penales de manera individual y colectiva ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde exigen que el caso se investigue como delito digital en perjuicio de menores. Hasta ahora, el alumno señalado no ha sido suspendido formalmente, situación que ha generado mayor malestar y desconfianza por parte de la comunidad escolar .

El bloqueo vehicular se extendió por varias horas, provocando afectaciones a la circulación en una de las principales vías de la capital. Los manifestantes advirtieron que las movilizaciones continuarán si no hay acciones contundentes, investigación profunda y garantías de seguridad para las y los estudiantes.

Horas más tarde, una madre de familia informó que, luego del diálogo con las autoridades se logró la destitución inmediata del director, la trabajadora social de la secundaria y la baja definitiva del alumno responsable, sin embargo, las y los inconformes reiteraron que se mantendrán a la expectativa de que se haga justicia en favor de las víctimas y la implementación de medidas de prevención para este tipo de situaciones.

El caso abre un debate urgente sobre el uso de inteligencia artificial, los vacíos de acompañamiento en las escuelas y la necesidad de protocolos inmediatos para proteger a la niñez ante nuevas formas de violencia digital que avanzan más rápido que la capacidad institucional de responder.