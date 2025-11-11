Continúa DIF Capital Brindando Atención Visual, a Través de la Clínica de Ojos Zacatecas

Como resultado del convenio de colaboración que se firmó entre DIF municipal Zacatecas y la Clínica de Ojos Zacateca el pasado mes de julio del presente año, se continúa brindando atención integral oftalmológica a través de las Jornadas de Operaciones de cataratas, carnosidad, refractivas, miopía, astigmatismo y apoyo en lentes.

Con la encomienda del alcalde Miguel Varela, se han fortalecido lazos para brindar estos servicios oftalmológicos a bajo costo en el municipio, sin la necesidad de trasladarse fuera de la ciudad, contribuyendo así en la economía familiar, eliminando gastos y permitiendo mayor seguimiento médico para salvaguardar la salud visual de los beneficiarios y sus familias.

Es importante destacar que con este programa de Atención Visual desde agosto a la fecha se han beneficiado a más de 30 personas de colonias y comunidades de la capital, con alguno de este tipo de apoyos oftalmológicos.

La finalidad de esta iniciativa por parte de la Presidenta Honorífica, Karla Estrada, ha sido acercar esta oportunidad a quienes más lo necesitan, consolidando que sea un programa cercano, económico y que contribuya a mejorar la calidad de vida de cientos de personas.

Además, por parte de DIF capital se brinda total acompañamiento durante el proceso de este tratamiento a cada uno de los beneficiarios.

Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de DIF municipal Zacatecas, ubicadas en parque Magdaleno Varela Luján s/n, colonia Buenos Aires, mejor conocido como parque Hundido, en un horario de atención de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.