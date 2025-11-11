El de David, un Gobierno Opaco e Incapaz: Saúl Monreal

“No Aplica los Recursos Asignados”

Por Miguel Alvarado Valle

El senador Saúl Monreal Ávila, hermano de David, gobernador de Zacatecas, advirtió sobre la existencia de subejercicios en el gasto público estatal y cuestionó la falta de capacidad de algunas dependencias para aplicar los recursos asignados.

Durante su conferencia de prensa semanal, el senador de la República señaló que, aunque el presupuesto estatal de Zacatecas ha registrado un incremento para el ejercicio 2026, esto de poco sirve si las autoridades no logran ejecutarlo con eficacia y transparencia.

“¿De qué sirve tener más presupuesto si los funcionarios son incapaces de ejercerlo con responsabilidad?”, enfatizó, al recalcar que la mala planeación y la ineficiencia administrativa provocan que recursos fundamentales se devuelvan a la Federación.

El senador explicó que los subejercicios representan una pérdida directa para el desarrollo económico y social del estado, pues limitan la inversión en infraestructura, educación y programas sociales.

Ante ello, exhortó al Congreso local a revisar minuciosamente el destino del gasto público y a cumplir su labor de fiscalización con rigor, “No se trata solo de celebrar un presupuesto más alto, sino de garantizar que se ejerza de manera correcta y que llegue a quienes realmente lo necesitan”, puntualizó.

En su opinión, el actual gobierno estatal debe reforzar la planeación financiera y aplicar medidas que eviten la ineficiencia en la gestión de los recursos, “los resultados ahí están. Es preocupante el subejercicio y la incapacidad”.

Monreal Ávila también llamó la atención sobre la falta de transparencia en los municipios zacatecanos, al señalar que varios de ellos han incumplido con sus obligaciones de rendición de cuentas en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Subrayó que este incumplimiento no solo vulnera la ley, sino que abre la puerta a manejos opacos y posibles actos de corrupción, “la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero. La opacidad y la corrupción sólo profundizan la desconfianza social”, advirtió.

Finalmente en otro orden de ideas, el senador informó que en el Senado de la República iniciarán esta semana las comparecencias de los aspirantes a magistrados electorales de diferentes entidades del país. Detalló que el proceso incluye la participación de 271 candidatos distribuidos en tres grupos de trabajo y las entrevistas se desarrollarán a lo largo de los próximos días.