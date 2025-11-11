La UAZ Necesita $480 Millones Para Salir el año

El Déficit no es un Problema Nuevo: Rector Román

Por Nallely de León Montellano

A poco más de un mes de que concluya el año, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) enfrenta uno de sus mayores desafíos financieros: la gestión de 480 millones de pesos para cubrir compromisos salariales y prestaciones, principalmente el pago de aguinaldos.

Así lo confirmó el rector Ángel Román Gutiérrez, quien señaló que el déficit no es un problema nuevo, sino una deuda estructural que la Máxima Casa de Estudios arrastra desde hace décadas, derivada de un subsidio que no ha crecido a la par del aumento de la matrícula estudiantil.

“Estamos en comunicación con la Subsecretaría de Educación y avanzando en la información que nos solicitan para el cierre del año. Ellos también están en un proceso nuevo, igual que nosotros, pero lo importante es que no hemos dejado de gestionar”, explicó.

El rector detalló que los 480 millones de pesos requeridos serían destinados a cumplir compromisos contractuales de la universidad, presionada por un presupuesto que históricamente ha sido insuficiente tanto en la aportación estatal como en la federal.

Con el mes de diciembre como fecha crítica, Román Gutiérrez advirtió que no cesarán las gestiones hasta lograr el recurso.

“Los compromisos inician a mediados de diciembre con el pago del aguinaldo. No vamos a dejar un solo minuto de insistir. Y debo decir que hemos tenido respaldo del gobernador para acompañarnos en las gestiones en Ciudad de México”, resaltó.

En ese mismo contexto, el rector se refirió al reciente encuentro entre rectores del país y la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se presentó la plataforma Saberes MX, un proyecto nacional orientado a la educación continua.

La iniciativa abrirá la posibilidad de que universidades públicas, incluida la UAZ, ofrezcan cursos, micro credenciales y programas de actualización profesional a egresados que busquen retomar su formación.

“Es una oportunidad para abrir la universidad a quienes quieren regresar a estudiar, actualizarse y capacitarse, sin importar que hayan egresado hace años”, afirmó.

La UAZ ya cuenta con entre 10 y 12 licenciaturas en línea —como Filosofía, Historia, Turismo y Derecho— además de posgrados como la maestría en Humanidades y la MITIE, con opciones que incluso contemplan becas para estudiantes.

Román Gutiérrez indicó que la universidad se encuentra en un proceso de innovación académica, con el reto de ampliar la matrícula sin incrementar la contratación de personal docente, apostando por la actualización de profesores y la consolidación de programas virtuales.

Actualmente, la UAZ registra una matrícula cercana a los 42 mil estudiantes, cifra que está por actualizarse de manera oficial en los próximos días.

Respecto al calendario escolar, el rector descartó una extensión del semestre, a pesar de las interrupciones por recientes manifestaciones.

“Hubo una pausa de semana y media en algunas unidades, pero el semestre contempla 16 semanas. No afecta a ningún programa y no se considera ampliar el ciclo”, aseguró. El cierre del ciclo ordinario será el 28 de noviembre, seguido del periodo de exámenes.