Mazatlán Brilla con L´Étape by Tour de France 2025

Teniendo como marco las bellas playas del puerto de Mazatlán, se llevó a cabo este domingo L’Étape Mazatlán by Tour de France.

El evento reunió a más de 1,200 ciclistas profesionales y amateurs que vivieron la mítica experiencia del Tour de France.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a los embajadores de la competencia, los ex ciclistas profesionales españoles Joseba Beloki Aguirrezabalaga, Pedro Horrillo y Fermín Trueba; la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna y la presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, dio el banderazo de arranque de la carrera ciclista.

El mandatario estatal señaló que es muy honroso para Sinaloa ser sede en México de esta ruta ciclista.

“Para nosotros es muy significativo, muy importante que tengamos aquí el Tour de France, estuve platicando con los participantes, están muy motivados se sienten muy contentos por estar en Mazatlán”, expresó.

Después de las Olimpiadas y el Mundial, el Tour de France es el evento deportivo más importante en el mundo.

La realización de esta justa deportiva de talla internacional, consolida a Mazatlán como un importante destino de turismo deportivo, abriendo nuevas ofertas no solo para vacacionistas, sino para deportistas de todo el mundo.

L´Étape Mazatlán by Tour de France contó con las rutas Sprint, Ruta Larga y Ruta Corta de 37.7, 65 y 112.4 kilómetros por los bellos paisajes de Mazatlán y pueblos del municipio, lo que lo convirtió en una experiencia inolvidable.

Participaron ciclistas de México, como de Estados Unidos, España, Colombia, Venezuela y Alemania.

El gobernador Rocha Moya, acompañado de Sosa Osuna y Palacios Domínguez, encabezó la premiación de los primeros lugares de las rutas Larga y Corta de L´Étape Mazatlán by Tour de France.

Ganadores Ruta Corta 65 kilómetros categoría femenil

1er Lugar. Marisela Ávila Caso – Jalisco

2do Lugar. Nancy Flores – CDMX

3er Lugar. Alejandra Romero – CDMX

Ganadores Ruta Corta 65 kilómetros categoría varonil

1er Lugar. Alejandro Salinas – CDMX

2do Lugar. Yahir Arroyo Hernández – Nuevo León

3er Lugar. Ricardo Vargas Cedillo -Morelos

Ganadores Ruta Larga 112.4 kilómetros categoría femenil

1er Lugar. Andrea Elizabeth Martínez -Sinaloa

2do Lugar. Montserrat Pérez Vera – CDMX

3er Lugar. Gabriela García González – Sinaloa

Ganadores Ruta Larga 112.4 kilómetros categoría varonil

1er Lugar. Diego Méndez Cuadra – Jalisco

2do Lugar. Rodrigo Romero Hernández – Sinaloa

3er Lugar. Alejandro Velarde Osuna – Sinaloa.