Mazatlán Brilla con L´Étape by Tour de France 2025

Teniendo como marco las bellas playas del puerto de Mazatlán, se llevó a cabo este domingo L’Étape Mazatlán by Tour de France.
El evento reunió a más de 1,200 ciclistas profesionales y amateurs que vivieron la mítica experiencia del Tour de France.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a los embajadores de la competencia, los ex ciclistas profesionales españoles Joseba Beloki Aguirrezabalaga, Pedro Horrillo y Fermín Trueba; la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna y la presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, dio el banderazo de arranque de la carrera ciclista.
El mandatario estatal señaló que es muy honroso para Sinaloa ser sede en México de esta ruta ciclista.
“Para nosotros es muy significativo, muy importante que tengamos aquí el Tour de France, estuve platicando con los participantes, están muy motivados se sienten muy contentos por estar en Mazatlán”, expresó.
Después de las Olimpiadas y el Mundial, el Tour de France es el evento deportivo más importante en el mundo.
La realización de esta justa deportiva de talla internacional, consolida a Mazatlán como un importante destino de turismo deportivo, abriendo nuevas ofertas no solo para vacacionistas, sino para deportistas de todo el mundo.
L´Étape Mazatlán by Tour de France contó con las rutas Sprint, Ruta Larga y Ruta Corta de 37.7, 65 y 112.4 kilómetros por los bellos paisajes de Mazatlán y pueblos del municipio, lo que lo convirtió en una experiencia inolvidable.
Participaron ciclistas de México, como de Estados Unidos, España, Colombia, Venezuela y Alemania.
El gobernador Rocha Moya, acompañado de Sosa Osuna y Palacios Domínguez, encabezó la premiación de los primeros lugares de las rutas Larga y Corta de L´Étape Mazatlán by Tour de France.
Ganadores Ruta Corta 65 kilómetros categoría femenil
1er Lugar. Marisela Ávila Caso – Jalisco
2do Lugar. Nancy Flores – CDMX
3er Lugar. Alejandra Romero – CDMX
Ganadores Ruta Corta 65 kilómetros categoría varonil
1er Lugar. Alejandro Salinas – CDMX
2do Lugar. Yahir Arroyo Hernández – Nuevo León
3er Lugar. Ricardo Vargas Cedillo -Morelos
Ganadores Ruta Larga 112.4 kilómetros categoría femenil
1er Lugar. Andrea Elizabeth Martínez -Sinaloa
2do Lugar. Montserrat Pérez Vera – CDMX
3er Lugar. Gabriela García González – Sinaloa
Ganadores Ruta Larga 112.4 kilómetros categoría varonil
1er Lugar. Diego Méndez Cuadra – Jalisco
2do Lugar. Rodrigo Romero Hernández – Sinaloa
3er Lugar. Alejandro Velarde Osuna – Sinaloa.