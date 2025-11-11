Por Primera vez Zacatecas Capital Impulsa Torneo de Tiro con Arco

Por primera vez, una administración municipal de Zacatecas se suma a la organización de un torneo de tiro con arco, marcando un precedente en el impulso de esta disciplina deportiva en la capital. Así lo dio a conocer la síndico del Ayuntamiento, Wendy Valdez Organista, quien destacó el interés y la colaboración de la Asociación Deportiva de Tiro con Arco de Zacatecas, encabezada por Sergio González, para consolidar a Zacatecas como un referente en este deporte.

La funcionaria informó que, por instrucción del presidente municipal Miguel Varela Pinedo, el Ayuntamiento Capitalino apoyó en la premiación de los tres primeros lugares de las categorías infantil, juvenil y profesional, además de facilitar las instalaciones del Polideportivo Alma Obrera, espacio que por sus características es idóneo para la práctica de tiro con arco.

“Estamos muy contentos de que podamos trabajar en conjunto con esta asociación y de que por primera vez una administración municipal capitalina pueda participar en un torneo de tiro con arco. Contamos con la infraestructura necesaria para este tipo de actividades y estamos seguros de que este es el primero de muchos torneos en la capital”, señaló Valdez Organista.

La participación del Ayuntamiento de Zacatecas en este evento deportivo refleja el compromiso de la administración actual con el fomento al deporte, la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios públicos, promoviendo además la diversificación de las disciplinas deportivas en la ciudad.

Finalmente, la síndico municipal anunció que se fortalecerá la relación entre la Asociación Deportiva de Tiro con Arco y el Gobierno Capitalino, con el propósito de realizar clases, talleres y futuras competencias abiertas a la ciudadanía, a fin de que más niñas, niños, jóvenes y adultos puedan integrarse a esta práctica que combina concentración, precisión y disciplina.