Empresas de Aguascalientes Podrían Vender sus Productos a Nivel Internacional en la Plataforma Alibaba.com

A Través de la Sedecyt

La plataforma de comercio digital concentra a más de 40 millones de compradores alrededor del mundo.

El Gobierno del Estado ofrece a las empresas el apoyo que requieren para facilitar su ingreso al comercio exterior.

Más de 100 empresas de Aguascalientes buscan comercializar sus productos en Alibaba.com, que es una plataforma digital que cuenta con más de 40 millones de compradores alrededor del mundo.

En un encuentro de negocios coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), las y los empresarios locales abrieron la posibilidad de incorporarse a esta plataforma de comercio digital para crecer, conectar y expandir sus negocios.

Durante el evento inaugural, Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt, dijo que el objetivo de esta conexión es impulsar las exportaciones en diversos sectores, como el agroalimentario, textil, salud y belleza, entre otros.

Añadió que con ese propósito también se ofrece a las empresas locales capacitación especializada, vinculación con instituciones educativas y centros de investigación, así como el apoyo para la obtención de certificaciones internacionales que faciliten su ingreso al comercio exterior.

Diego Alcántar Gutiérrez, director Comercial de Alibaba en México, precisó que las empresas participantes en este encuentro contarán con herramientas relacionadas con el comercio internacional, mercadotecnia digital, certificaciones, procesos aduanales, métodos de pago y logística, con lo que podrían abrir nuevas oportunidades en México y en cerca de 200 países.

Cabe destacar que durante el evento se concretaron 50 citas de negocio con personal directivo de la plataforma; además se impartieron seis paneles orientados a la digitalización de los negocios y su migración al comercio digital.

El encuentro se realizó en las instalaciones de EdgeHub School of Innovation, en la ciudad capital.