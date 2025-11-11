Reconocen a Mezcal de Aguascalientes Como uno de los Mejores de México

En la Copa Mundo Agave 2025

El reconocimiento se entregó al mezcal Veneno del Alma durante la Copa Mundo Agave 2025, en la que compitieron 360 marcas.

Aguascalientes cuenta con apenas seis meses de haber obtenido la denominación de origen mezcal y este reconocimiento constituye un logro para los productores locales.

El Gobierno del Estado apoyó a productores con equipamiento para la elaboración de mezcal y la obtención de la denominación de origen.

Apenas en abril pasado, Aguascalientes obtuvo la Denominación de Origen Mezcal y ya comienza a destacar a nivel nacional por la calidad de sus productos.

El mezcal Veneno del Alma, originario de El Llano, fue galardonado con la Medalla Gran Oro en la Copa Mundo Agave 2025, al posicionarse por encima de más de 350 marcas de todo el país. Esta presea reconoce la excelencia, el sabor y la autenticidad de los mezcales elaborados en México.

En esta edición del certamen, sólo se otorgaron tres medallas Gran Oro, tras una rigurosa evaluación del jurado, que calificó aspectos como aroma, textura y proceso de elaboración. La distinción fue entregada durante el evento Mundo Mezcal, realizado en la Ciudad de México.

La productora Nizyen Yael Mateo, creadora de Veneno del Alma, expresó que este logro representa un motivo más para soñar y creer en el talento local.

“Más allá de ganar un premio, es confirmar que estamos listos para hacer grandes cosas. Nuestro mezcal es el mejor a nivel nacional y demuestra que en Aguascalientes podemos mantener vivos los sueños de todos los productores, porque ya demostramos que sí se puede”, señaló.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Isidoro Armendáriz, destacó que Veneno del Alma forma parte de la casa productora La Realenga, una empresa familiar que ha crecido con esfuerzo y dedicación, convirtiéndose en un ejemplo por la calidad de sus productos.

“Es un gran mérito recibir este reconocimiento, y sepan que, por parte de la gobernadora Tere Jiménez, siempre tendrán respaldo. Desde la Sedrae se ha brindado apoyo con equipamiento, acompañamiento para la obtención de la denominación de origen y promoción en exposiciones y foros”, afirmó.

Finalmente, Armendáriz subrayó que Veneno del Alma se distingue por su proceso artesanal, con doble destilación en alambique de cobre, lo que le da sus notas intensas y características únicas que hoy lo colocan entre los mejores mezcales de México.