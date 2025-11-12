Mi Jardín de Flores

Saúl Sigue Ambicionando la Candidatura a Gobernador de Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

¿De qué sirve tener más presupuesto si los funcionarios son incapaces de ejercerlo con responsabilidad? La mala planeación y la inefi ciencia administrativa provocan que recursos fundamentales se devuelvan a la Federación: Saúl Monreal Ávila, senador de la República.

CHALCHIHUITES, Zacatecas, Martes 11 de Noviembre de 2025.

Duro y a la Cabeza -HOY en la mañana la Madre Superiora nos sorprendió con una broma, nos preguntó ¿saben ustedes quién es el enemigo acérrimo del gobernador David Monreal?.

-DON JOSÉ Narro Céspedes-, dijeron unas hermanas.

-DON MIGUEL Varela Pinedo-, dijeron otras.

-LA SENADORA Claudia Edith Anaya Mota- opinaron varias.

-NO –contestó- el enemigo acérrimo del señor gobernador, es su propio hermano, el joven Saúl Monreal Ávila.

YO creí que era pura pose -dijo- pero se nota claramente que entre ambos existe animadversión, no exclusivamente por la gubernatura, sino de mucho tiempo atrás.

LA ENTREVISTA que hoy publica el Diario Página 24, donde colabora la hermana Sor Teresa, da cuenta de ello:

EL SENADOR Saúl Monreal Ávila, hermano de David, gobernador de Zacatecas, advirtió sobre la existencia de subejercicios en el gasto público estatal y cuestionó la falta de capacidad de algunas dependencias para aplicar los recursos asignados.

DURANTE SU conferencia de prensa semanal, el senador de la República señaló que, aunque el presupuesto estatal de Zacatecas ha registrado un incremento para el ejercicio 2026, esto de poco sirve si las autoridades no logran ejecutarlo con efi cacia y transparencia .

¿DE QUÉ sirve tener más presupuesto si los funcionarios son incapaces de ejercerlo con responsabilidad?, enfatizó, al recalcar que la mala planeación y la inefi ciencia administrativa provocan que recursos fundamentales se devuelvan a la Federación.

EL SENADOR explicó que los subejercicios representan una pérdida directa para el desarrollo económico y social del estado, pues limitan la inversión en infraestructura, educación y programas sociales.

ANTE ello, exhortó al Congreso local a revisar minuciosamente el destino del gasto público y a cumplir su labor de scalización con rigor, No se trata solo de celebrar un presupuesto más alto, sino de garantizar que se ejerza de manera correcta y que llegue a quienes realmente lo necesitan, puntualizó.

EN SU opinión, el actual gobierno estatal debe reforzar la planeación fi nanciera y aplicar medidas que eviten la inefi ciencia en la gestión de los recursos, los resultados ahí están. Es preocupante el subejercicio y la incapacidad.

MONREAL Ávila también llamó la atención sobre la falta de transparencia en los municipios zacatecanos, al señalar que varios de ellos han incumplido con sus obligaciones de rendición de cuentas en la Plataforma Nacional de Transparencia.

SUBRAYÓ QUE este incumplimiento no solo vulnera la ley, sino que abre la puerta a manejos opacos y posibles actos de corrupción, la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero La opacidad y la corrupción sólo profundizan la desconfi anza social, advirtió.

DETALLÓ QUE el proceso incluye la participación de 271 candidatos distribuidos en tres grupos de trabajo y las entrevistas se desarrollarán a lo largo de los próximos días.

-LES voy a ser sincera: a muchas el tema no les interesó, pues son apartidistas y la política no les interesa, pero la mayoría se sorprendió de que la Madre Superiora nos haya leído la entrevista del joven senador que, como se nota, no se resigna a quedar fuera de la elección de gobernador 2027- 2033, ¿qué opinan ustedes? -EL DAVID -contesta doña Petra-, va a buscar la gubernatura a como dé lugar, se nota que la quiere, y tratará de buscar que todos los partidos de oposición se unan y lo lleven a Palacios de Gobierno, para dar el tercer monrealazo de la historia.

-SÓLO le recordaría una cosa -dice dola Petra- la ambición rompe el saco: no es su tiempo, el candidato de Morena no sólo debe ser el más popular del momento, sino el más preparado y ese es el Ulises Mejía Haro.

-O VERÓNICA Díaz Robles…

-NO, ESA es otra monrealista, no olviden que fue esposa de Luis Enrique Monreal, el hermano incómodo que en su juventud, junto con Saúl, robaban vacas utilizando la camioneta de don Felipe Monreal, padre de todos ellos.

-AL SAÚL lo salvó la política: de chavo tenía malas mañas: se dedicó a robar vacas en compañía de su hermano Luis Enrique , por lo que pararon en la cárcel pero los sacó su hermano Ricardo Monreal, recién estrenado como senador de la República.

Zacatecas Sigue Perdiendo Empleos Formales

DE PLANO, don David no sabe vender Zacatecas: no sólo las empresas locales, nacionales y extranjeras le hacen el feo y prefi eren invertir en otros estados del país, sino que ni siquiera puede conservar los empleos heredados de regímenes anteriores, a pesar de tener a un buen secretario de Economía como don Jorge Miranda Castro.

SEGÚN el IMSS, en septiembre tenía afi liados a 191,523 trabajadores y terminó octubre con 190,573 afi liados, así es que tan sólo en un mes se perdieron 950 empleos.

-¡¿950 empleos perdidos en un mes?!

–SÍ, 950 empleos perdidos en un mes.

-NO, pues con El Holgazán, Zacatecas camina como los cangrejos, para atrás.

-PERO eso a David no le interesa, él llegó y se irá bien forrado de dinero.

-DESGRACIADAMENTE así será.

