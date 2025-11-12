IA y Moda: Nueva era de Creatividad que Impulsa un Desarrollo Inclusivo y Respetuoso del Legado Textil

Es un Salto Evolutivo: Edith Mirelle Levario

En el vasto panorama de la moda y el diseño textil, la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) generativa marca un momento clave. La maestra Edith Mirelle Levario Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, adscrita al Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción (CCDC), comentó que la adopción de estas herramientas no es una simple tendencia, sino un salto evolutivo hacia una nueva era de creatividad, eficiencia y personalización en la industria.

La docente refirió que la IA se está fusionando profundamente con el corazón creativo de la moda, remodelando desde los métodos de diseño hasta las estrategias de producción y comercialización.

La IA generativa ha desatado una revolución creativa. Sus algoritmos avanzados, entrenados con vastos conjuntos de datos de textos e imágenes, ahora colaboran con diseñadores para generar nuevos contenidos visuales y estilísticos.

“Hoy es posible alimentar un modelo generativo con un concepto inicial y obtener en instantes docenas de bocetos, patrones o combinaciones de estilos que un diseñador puede refinar”, comentó la investigadora.

Esto permite a los profesionales dedicar más tiempo a tareas genuinamente humanas, como la curaduría de ideas, la toma de decisiones estéticas y la aportación del “toque” artístico que ninguna máquina puede replicar plenamente.

Las aplicaciones emergentes de IA generativa abarcan desde la co-creación de prendas hasta el desarrollo automatizado de contenido de marketing, utilizando textos, imágenes y videos para generar resultados diversos.

La maestra Levario Rodríguez señaló que la UAA ha comenzado a desempeñar un papel impulsor en este cambio: “A través de proyectos de investigación aplicada y convenios con la industria, buscamos aumentar el conocimiento y uso de las herramientas de IA en currículos de diseño y talleres con profesionales”.

Explicó que Aguascalientes puede fortalecer su posición como líder en moda y diseño en México si las partes interesadas colaboran para sortear los obstáculos actuales. Esto implica: Inversión en educación tecnológica; fomento de colaboraciones público-privadas (diseñadores, universidades y empresas tecnológicas); diseño de políticas públicas que incentiven la innovación.

La moda enfrenta serios cuestionamientos por su impacto ambiental y social; cada año se producen más de 100 mil millones de prendas en el mundo, muchas de las cuales nunca llegan a usarse. La IA ofrece herramientas para mitigar estos excesos, ya que puede anticipar patrones de consumo con gran precisión, ayudando a las marcas a evitar la sobreproducción.

En México, donde coexisten ricas y variadas tradiciones indumentarias, es crucial que la IA se utilice para enriquecer, y no para empobrecer, la paleta cultural. Esto requiere incluir a comunidades y expertos locales en los proyectos de digitalización y diseño asistido.

Finalmente, la docente concluyó que la IA en la moda debe concebirse como colaboración, no como reemplazo.

“La IA generativa hoy abre un capítulo sin precedentes de innovación. A medida que avanzamos en esta dirección, es crucial mantener una exploración permanente de las implicaciones éticas, culturales y económicas de estas herramientas, fomentando un desarrollo tecnológico que sea inclusivo y respetuoso del rico legado textil de nuestras comunidades”.

La revolución de la IA en la moda apenas comienza. Llegó para quedarse, y el impacto positivo en la industria y la sociedad dependerá de que todos los actores se involucren y capaciten para encauzarla correctamente.