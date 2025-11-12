Impulsa la Capital Operativo de Limpieza y Deshierbe Tras Temporada de Lluvias Para Evitar Riesgos

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela, el Ayuntamiento de Zacatecas ha puesto en marcha un operativo intensivo de limpieza y deshierbe en caminos, áreas verdes, escuelas y espacios públicos de la capital, con el objetivo primordial de evitar riesgos a la población zacatecana.

La Dirección de Calidad de Vida y Servicios Públicos del municipio ha desplegado sus cuadrillas en diversos puntos clave de la ciudad. Esto se debe a que, tras una temporada de lluvias considerablemente buena, la cantidad de maleza y hierba ha sido más abundante que en años anteriores.

Guadalupe Flores, titular de Calidad de Vida y Servicios Públicos, enfatizó que este operativo se inicia en estas fechas específicas porque la humedad anterior permitía el crecimiento continuo de la maleza. Ahora es el momento ideal para la limpieza que busca mitigar riesgos comunes.

“Con la altura de la hierba se da la proliferación de fauna nociva e incluso el riesgo de incendios forestales que se pudieran dar en diferentes espacios,” señaló la funcionaria, destacando la importancia de actuar a tiempo por la seguridad de las familias.

El operativo de limpieza abarca escuelas y áreas comunes de colonias y comunidades en la capital, así como vialidades clave donde ya han iniciado los trabajos, incluyendo camellones de Avenida Universidad, Alma Obrera, Colinas del Padre y Cinco Señores.

Guadalupe Flores puntualizó que las áreas más extensas, como Paseo Díaz Ordaz y Paseo La Bufa, han requerido históricamente la colaboración con Gobierno del Estado debido a su magnitud. Por ello, manifestó que esperan contar con la apertura de las autoridades estatales para trabajar en conjunto y garantizar el bienestar y la seguridad de todos los zacatecanos.

El Ayuntamiento ha destacado que, bajo el liderazgo del alcalde Miguel Varela, estos trabajos de mantenimiento se han realizado durante todo el año, pero se intensifican durante toda esta semana para responder a los riesgos que la abundante vegetación representa para la ciudadanía.