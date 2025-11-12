Los Programa Sociales Tienen un Sesgo Político: Carlos Peña

Y Pide Unidad Frente a la Crisis Social y Económica

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, afirmó que la realidad económica y social que enfrenta Zacatecas exige un trabajo de mayor cercanía con la ciudadanía.

Durante su conferencia semanal, el también diputado local destacó que la situación actual del estado demanda sensibilidad, presencia territorial y gestión constante para atender las necesidades de las familias, especialmente ante la falta de oportunidades laborales y el encarecimiento de la vida cotidiana.

Peña Badillo señaló que el PRI mantiene un trabajo permanente de fortalecimiento interno y de contacto directo con la población, a través de recorridos por las colonias y comunidades en los 58 municipios.

Subrayó que la labor de su partido no se limita al ámbito legislativo, sino que también implica escuchar y gestionar apoyos para las familias, “porque no se puede legislar si no se regresa al territorio ni se entiende la realidad de la gente”.

Aseguró que el trabajo del partido en la entidad busca reconstruir la con􀂿anza ciudadana mediante resultados tangibles y cercanía con las personas, “estamos recorriendo el estado, actualizando comités y estructuras, pero, sobre todo, escuchando a quienes más lo necesitan. Zacatecas requiere unidad, trabajo y visión, no divisiones ni discursos vacíos”, expresó.

Carlos Peña contrastó la política social del actual gobierno con la de los gobiernos priistas, al a􀂿rmar que antes se actuaba con un enfoque general para atender a todos los sectores, mientras que hoy existe un sesgo en la asignación de apoyos.

“Cuando el PRI gobernaba se buscaba resolver para todas y para todos; hoy, lamentablemente, los programas sociales tienen un sesgo político y excluyente”, reprochó.

Finalmente, el líder tricolor insistió en que la reconstrucción de Zacatecas requiere del esfuerzo conjunto entre ciudadanía, instituciones y partidos políticos, “el reto no es menor, pero debemos hacer la parte que nos toca por el Zacatecas que queremos y por el México que merecemos”, concluyó.