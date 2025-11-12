Medio Ambiente de la Capital y CONAFOR en Alerta: Inicia Fase Preventiva Contra Incendios

Con el objetivo de evitar que los incendios forestales se salgan de control durante la próxima temporada, el director de Medio Ambiente del municipio de Zacatecas, Isaac Rivera Ruvalcaba, informó que se mantienen reuniones y trabajos coordinados con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para iniciar la fase preventiva de atención a estos siniestros.

Rivera Ruvalcaba explicó que algunos incendios se originan de manera natural, por lo que es fundamental aplicar medidas de prevención como la apertura de brechas cortafuegos y el retiro de maleza seca, la cual funge como combustible durante las quemas. Además, destacó la importancia de realizar actividades de concientización dirigidas a la población para reducir los riesgos.

“Es importante invitar a la ciudadanía a no tirar basura, colillas de cigarro ni vidrios, ya que estos últimos generan el efecto lupa con la irradiación solar y pueden iniciar fuego. Combinado con el viento, esto provoca la rápida propagación de las llamas”, comentó el funcionario municipal.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar ante la Policía Ambiental o directamente en la Dirección de Medio Ambiente a cualquier persona que sea sorprendida provocando incendios.

El titular del área advirtió que esta podría ser una temporada intensa debido a la gran cantidad de hierba acumulada; sin embargo, aseguró que las acciones preventivas buscan reducir al máximo los riesgos y mantener el control.

También recordó que las personas que realicen quemas controladas deben notificarlo con al menos 15 días de anticipación a la CONAFOR, con el fin de establecer un plan de seguridad que impida que el fuego se extienda más allá de lo previsto.

Finalmente, Rivera Ruvalcaba hizo un llamado a la conciencia ciudadana para evitar el uso de pólvora y cohetes, pues estos artefactos pueden generar incendios en pastizales secos y provocar accidentes que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas.