El Rescate de Ramona, una Historia de Esperanza y Amor Incondicional

Ella es Ramona, un claro ejemplo de que cuando se unen voluntades, las segundas oportunidades son posibles.

Todo comenzó con un reporte ciudadano que alertó a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa). Ramona era víctima de maltrato; al llegar al lugar, el personal descubrió que no era solo ella, pero sí la única sobreviviente. Mientras otros dos perritos habían perdido la batalla, ella luchaba con sus últimas fuerzas por vivir.

Fue rescatada y atendida por la veterinaria de la Proespa. El diagnóstico: desnutrición y deshidratación severas. Se inició entonces un largo proceso de recuperación; con tratamientos, cariño y mucho amor, fue recuperando su confianza y su energía.

Fernanda Rodríguez conoció su historia y decidió adoptarla. Gracias a sus cuidados, Ramona sanó por completo, fue esterilizada y hoy disfruta de una nueva vida junto a la Negra, una pitbull que se ha convertido en su mejor amiga.

Hoy, Ramona dejó atrás el abandono y forma parte de una familia que la ama.

En la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, trabajamos todos los días por salvar vidas.

Si conoces algún caso de maltrato animal, repórtalo al WhatsApp 449 182 33 17 o al teléfono 449 917 10 51, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.