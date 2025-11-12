Policía Estatal Instala Puntos Fijos Para la Seguridad de la Población Local y Visitantes

Se Colocan de Forma Aleatoria

Esto como parte de los operativos de seguridad por el Torneo de la Amistad y el Buen Fin.

El objetivo es garantizar la seguridad y tranquilidad de todas y todos.

Como parte de los operativos de seguridad que se desarrollan en el estado de Aguascalientes con motivo del Torneo de la Amistad y el Buen Fin, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con las Policías Municipales, instaló puntos fijos para brindar auxilio tanto a la población local como a visitantes.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, detalló que estos puestos estratégicos se colocarán de forma aleatoria por todo el territorio estatal y serán identificados fácilmente porque habrá una patrulla en el lugar, así como policías estatales y municipales dispuestos a brindar el apoyo requerido.

Asimismo, puntualizó que, además del establecimiento de puntos fijos, el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) trabaja las 24 horas del día en el monitoreo de calles, avenidas y carreteras, al igual que todas las Policías Municipales, a fin de responder de inmediato ante cualquier situación.

Por último, Martínez Romo destacó que aunado a todo ello, se intensificaron los patrullajes de vigilancia en las principales carreteras de la entidad y en las cinco Puertas de Seguridad, así como en las zonas comerciales y de mayor afluencia, con el propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad de locales y visitantes.