El General Medina Mayoral y su Apología a la Muerte

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Zacatecas no tiene diputados, son borreguitos mustios”: Saúl Monreal Ávila, senador de la República.

CHALCHIHUITES, Zacatecas, Miércoles 12 de Noviembre de 2025.

Zacatecas Retrocede, los Estados Vecinos Avanzan

EL JOVEN Saúl Monreal Ávila, senador de la República, puso el dedo en la llaga al criticar fuertemente el pésimo gobierno de su hermano don David; como ayer lo comentamos, Zacatecas perdió 950 empleos formales en el pasado mes de octubre,- mientras que los estados vecinos, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo Len, Coahuila, Durango y Nayarit aumentan su fuerza laboral.

A MÍ me sorprende gratamente Aguascalientes, un estado con mucho menos territorio, con menos habitantes y presupuesto, pero que tiene una economía pujante: en octubre pasado, generó 2,872 nuevos empleos formales, para alcanzar la cifra de 369,968 trabajadores afiliados al Seguro Social.

MIENTRAS que Zacatecas, en el mes de octubre, pierde 950 empleos formales, para bajar su fuerza laboral a 190,573 empleos formales.

-NO, pues con razón muchos de nuestros paisanos se están yendo a Aguascalientes a trabajar y/o a poner su negocio o empresa por allá: nos comieron el mandado -contesta doña Petra, quien continúa: “EN todos los aspectos están mejor, a pesar de que cuentan con un presupuesto menor al de Zacatecas, pero como podemos ver y leer, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel sí trabaja, todos los días anda de un lugar a otro poniendo orden y atendiendo a los ciudadanos, mientras que aquí ‘El Holgazán’ lo único que hace es hacerle al ‘puerco placero’ y presumirnos que desayuna birria y gorditas, con la ‘fresca’ de las 12:00 del día.

“Y LA gente ya se fija, al leer nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ve y lee lo que hace la gobernadora de Aguascalientes, lo que hace ‘El Holgazán’ -nada-, y se da cuenta por qué el vecino estado está mejor que el que desgobierna ese miserable ‘agarra nalgas’.

“POR cierto, me platican que la maestra María del Rocío Moreno Sánchez, mejor conocida como la maestra ‘Chío’, dedo chiquito del David, acaba de cumplir un año como rectora de la Universidad del Sur de Zacatecas.

“LE valió no protestar el ‘agarrón de nalgas’ que le dio ‘El Holgazán’ en plena campaña electoral, aunque se vio muy mal al desmentirlo, pues ella fue la primera sorprendida cuando ‘El Holgazán’ le agarró el chiquito.

-¡DOÑA Petra!

-ES QUE así dicen, madre Teresa: ‘el David le acarició el chiquito a la maestra Chío’, y como la mujer como ni se indignó y hasta desmintió lo evidente, se ganó la buena voluntad de ‘El Holgazán’, quien la nombró, hace un año, rectora de la Universidad del Sur de Zacatecas, ubicada en su natal Juchipila.

-SÍ MADRE Teresa, a la maestra Chío le dicen ‘Dedo chiquito de David Monreal’, porque se ganó la estima de David, pues si ella hubiera protestado por el ‘agarrón’, yo creo que él no hubiera llegado a la casa de los perros y nos estaría gobernando Claudia Edith Anaya Mota.

-BUENO, cambiemos de tema.

La Brutalidad Policiaca

LA DIPUTADA local de Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca. mejor conocida como ‘La Nany Romo’, utilizó la tribuna legislativa para exigir la comparecencia del ‘yéneral’, Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, para que responda por la ‘brutalidad policiaca’ de sus elementos, en contra de ciudadanos inermes e inocentes.

-SON MUCHAS las denuncias, la ciudadania ya está harta de que no solamente la agreda la delincuencia sino la propia policía, a la que con nuestros impuestos les pagamos para que nos defienda, no para que nos agreda, no somos masoquistas.

-QUE EL general eduque a sus ‘muchachitos’ para que sepan distinguir quienes son los malos y no agarran parejo.

-SOBRE TODO en las manifestaciones, se agarran golpeando a mujeres y hasta las encarcelan.

-¿CREEN QUE la diputada Nany Romo logre que el señor general comparezca ante los representantes del pueblo y se disculpe de la mala actuación de su gente para con la ciudadanía?

-DEBERÍA, es un servidor público.

-SI USTED fuera diputada, madre Teresa, ¿qué le diría o le preguntaría al ‘yéneral’ Medina Mayoral?

-YO LE preguntaría una cosa que todos vemos, pero no nos atrevemos a criticarlo: ¿por qué en su boina tiene dibujada a la muerte?

-¡ESA es una buena pregunta!

-¿NO SERÁ que la está llamando?

-ES UNA enigma, por eso es lo que yo le preguntaría, además de que por qué su gente no respeta a la ciudadanía que es la que les paga a todos los servidores públicos.

-PUES ojalá y el señor general comparezca ante diputados y explique por qué el comportamiento represivo de sus genízaros en contra de la ciudadanía.

Siguen las Desapariciones Forzadas

-HOY nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de Víctor Rodríguez Garcez, de 36 años, desaparecido en Zacatecas, Zacatecas, el 5 de noviembre del presente año.

-HAN bajado los homicidios, pero las desapariciones forzadas continúan: esto también debe de explicarlo el señor general.

BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.