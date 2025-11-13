Gobierno del Estado Excluye a la Capital del Encuentro Nacional de DIF Municipales en Zacatecas

La Presidenta Honorífi ca Buscará Trato Directo con la Titular Federal

El Ayuntamiento de Zacatecas Capital, a través de su Sistema Municipal DIF, lamenta y denuncia la exclusión de la que fue objeto durante el reciente Encuentro con los Sistemas Municipales DIF, evento que contó con la presencia de la Mtra.

María del Rocío García, Directora del Sistema Nacional DIF (SNDIF), y representantes de 57 de los 58 municipios de la entidad.

Una vez más, la administración estatal omitió invitar a la presidenta honorífica del DIF municipal, Karla Estrada y a la directora, Mitzia Peláez, dejando a la capital fuera de este espacio crucial de coordinación institucional. Ante esta situación, el DIF Capitalino reitera que su única prioridad es el bienestar de las familias zacatecanas.

Por ello, la Presidenta Honorífica, Karla Estrada, ha anunciado que buscará de manera inmediata un acercamiento desde la Ciudad de México con la titular nacional del SNDIF.

“Es esencial garantizar la entrega de apoyos que se distribuyen de manera diaria en la capital de Zacatecas, con jornadas de apoyos alimentarios que han llegado a colonias y comunidades donde antes no se habían entregado,” destacó la Presidenta Honorífica, Karla Estrada.

Asimismo, hizo un llamado a la administraci ón estatal para trabajar en conjunto sin distingo de colores ni partidos en favor de las familias de Zacatecas, pues a la gente no le interesa de qué partido vengas, le interesa que le brindes un servicio con calidad y cercanía, como lo hemos hecho.

Esperamos de corazón que diferencias como estas no afecten la entrega de apoyos que se ha venido realizando de manera constante en la capital.

“De esta manera el Gobierno Municipal de Zacatecas rei tera su compromi so con la t ransparencia, la ges t ión ef iciente y la atención di recta a los ciudadanos, poniendos iempre el interés de las familias por encima de cualquier di ferencia política.