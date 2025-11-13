Ulises Mejía: Inicia Registro de Vivienda en Calera, Miguel Auza y Tlaltenango

El diputado federal Ulises Mejía Haro informó que el Gobierno de México, a trav és de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), inició el registro del Programa de Vivienda para el Bienestar en tres municipios de Zacatecas, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias en situación de vulnerabilidad.

Este programa forma parte de la estrategia nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el bienestar, reducir el rezago habitacional y mejorar las condiciones de vida en todo el país. En Zacatecas, los módulos ofi ciales para esta etapa estarán ubicados en Calera, Miguel Auza y Tlaltenango de Sánchez Román.

El registro se realizará del 10 al 15 de noviembre, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. En Calera, la atención se brindará en el Centro de Bienestar ubicado en la calle Del Teúl No. 914, Colonia Calera de Víctor Rosales Centro. En Miguel Auza, el registro se llevará a cabo en la dirección Zaragoza No. 10, Colonia Centro, arriba del Salón Ejidal.

En Tlaltenango de Sánchez Román, las y los interesados podrán acudir a las ofi cinas del IZEA ubicadas en Sánchez Román No. 36, Colonia San Felipe. El legislador destacó que este programa prioriza a jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad y hogares que habitan en zonas de alta marginación, reiterando que los apoyos están dirigidos a quienes más los necesitan.

Señaló que los requisitos básicos incluyen ser mayor de edad, no contar con vivienda propia adecuada, no haber recibido apoyos previos de CONAVI y no ser derechohabiente de instituciones como Infonavit o Fovissste. Para el registro, se recomienda presentar identifi cación ofi cial, CURP y comprobante de domicilio reciente.

Mejía Haro subrayó que estas acciones refl ejan el compromiso del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum con el fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda, así como con el bienestar de las familias zacatecanas.

Agregó que seguirá informando a la ciudadanía sobre los programas, benefi cios y trámites disponibles, siempre con un enfoque de cercanía, transparencia y trabajo permanente a favor del estado.