Estudiantes de Aguascalientes, Entre los Mejores del Mundo en Competencia de Robótica e Inteligencia Artificial

Con el Robot Ek Balam

Alumnos de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes destacaron en la RoboCup 2025, celebrada en Brasil.

Tras obtener el sexto lugar mundial, jóvenes aguascalentenses dan muestra de la capacidad que tiene Aguascalientes para competir a nivel global.

El robot Ek Balam, diseñado por los propios alumnos, integró inteligencia artificial y mapeo en 3D.

El Gobierno del Estado felicita a las y los estudiantes de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes por su destacada participación en la RoboCup 2025, al obtener el sexto lugar mundial y representar con orgullo a México y al estado en una de las competencias más importantes de robótica e inteligencia artificial a nivel internacional.

Durante la competición que se celebró en Salvador, Brasil, el equipo UP Robotics, conformado por 10 jóvenes de distintas ingenierías, participó en la categoría RoboCup Liga de Robots de Rescate, en la que desarrollaron a Ek Balam (Pantera Negra), un robot de búsqueda y rescate diseñado para operar en escenarios de riesgo como terremotos, sismos o incendios.

Las y los universitarios explicaron que para este año, el proyecto integró innovaciones, como el uso de inteligencia artificial y mapeo en 3D, con lo que superaron las capacidades de su modelo previo, que solo operaba en dos dimensiones.

“Diseñamos todo desde cero, tanto la estructura como la arquitectura de la inteligencia artificial y el sistema de mapeo”, compartieron.

Explicaron que clasificar y competir en la RoboCup representó para ellos ir más allá de las fronteras académicas y demostrar que en Aguascalientes existe talento para desarrollar tecnología de clase mundial.

Cabe destacar que, antes de llegar a la competencia internacional, las y los jóvenes obtuvieron el tercer lugar nacional en el Torneo Mexicano de Robótica, celebrado en la Ciudad de México. Además, en esa misma competencia, su robot fue reconocido como el tercero del país con mejor manufactura en la categoría Liga de Rescate.

Con este reconocimiento, las y los estudiantes demuestran una vez más el compromiso que mantienen las universidades de Aguascalientes con la formación de profesionistas capaces de innovar con propósito y aplicar sus conocimientos en bien de la sociedad.