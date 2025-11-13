Secretaría de Seguridad Pública Vigila Centros Comerciales Ante la Llegada del Buen Fin 2025

Ya se encuentra en marcha el operativo especial que implementó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para que la población pueda realizar sus compras de manera segura durante el Buen Fin 2025, a realizarse del 13 al 17 de noviembre.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que como parte de esta estrategia se reforzó la vigilancia en zonas comerciales, sitios públicos y plazas, así como en las inmediaciones de cajeros automáticos y bancos, entre otros puntos estratégicos.

Destacó que en estas acciones participan miembros de la Policía Estatal, especialmente de las unidades de Proximidad Social y Motorizado Dragones, quienes mantienen un patrullaje y supervisión permanentes en dichas áreas.

El objetivo, dijo Martínez Romo, es que la población pueda efectuar sus compras sin contratiempos y con la certeza de que las y los uniformados se encuentran atentos para atender cualquier reporte o eventualidad.

El titular de la SSPE recomendó a la población ser discreta con el manejo de efectivo, no perder de vista su tarjeta de crédito o débito en caso de pagar con ella, y no aceptar ayuda de personas extrañas en los cajeros automáticos.

Asimismo, pidió a quienes tienen previsto realizar compras en línea, no dejarse llevar por ofertas tentadoras en sitios web y, antes de efectuar un pago, comprobar que se trata de páginas oficiales, además de revisar las opiniones de otros consumidores.

Por otro lado, Martínez Romo recordó que la Policía Estatal ofrece el servicio gratuito de traslado de valores, por lo que invitó a la ciudadanía que requiera de este acompañamiento, a solicitarlo en el número de Emergencias 911.

Finalmente, puso a disposición de la población los servicios de la Policía Cibernética; esta unidad brinda atención todos los días del año a través del WhatsApp 449 346 23 41, y en el teléfono 449 910 20 55, extensiones 6605, 1710 y 1711.