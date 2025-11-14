Mi Jardín de Flores

Es Como si se Hubiera Peleado con la Cocinera

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

LAS MEXICANAS y mexicanos tenemos un nivel de confi anza en el Gobierno Federal, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mucho más elevado que la media de la ciudadanía de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que, en otros países latinoamericanos, como Perú, Guatemala, Chile y Paraguay, donde la desconfi anza se reporta muy alta”: Paola Félix Díaz, exdiputada federal.

CHALCHIHUITES, Zacatecas, Jueves 13 de Noviembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

El David se Volvió a Pasar de Lanza

¿SE FIJÓ, madre Teresa, que el David se volvió a pasar de lanza?

-¿POR QUÉ lo dice, doña Petra?

-PORQUE no invitó al municipio de la capital a un evento al que deberían de ocurrir los 58 municipio de Zacatecas: a todos invitaron menos al de la capital porque el David no puede ver ni en pintura, al presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, a quien le tiene odio jarocho.

-NO debería de ser así, don Miguel también es una autoridad y representa al municipio de la capital del estado.

-PERO eso no le interesa a El Holgazán, quien sigue sin digerir la derrota que le infringió el Miguel Varela en la capital del estado; esto le dolió más que haber perdido Fresnillo, su tierra natal, que fue una derrota vergonzosa para el monrealismo.

“POR ESO El Holgazán no puede ver ni en pintura a Miguel y al Javo, pero más más al primero, que le ganó la capital del estado.

-PUES qué malo que don David esté lleno de odio, es lo peor que tiene un gobernante, debería de conciliarse con el alcalde y llevar la fi esta en paz, como normalmente sucede en los municipios capitalinos gobernados por otro instituto político.

-ALLÁ él, porque la gran mayoría de la gente apoya al Miguel, pues el David está en plan de villano y sigue perdiendo popularidad, tanta, que si el Miguel se lanza a la gubernatura, apoyado por los partidos de oposición, él sería el próximo gobernador de Zacatecas: el electorado ya está hasta el gorro de los Monreal, por eso la Presidenta Sheinbaum no quiere al Saúl como candidato: sabe que la mayoría de los zacatecanos los detesta.

-EL CANDIDATO de Morena debe ser una persona completamente ajena a los Monreal, porque si ponen a uno de sus títeres, va a valer chetos, la gente tiene buen olfato y no podrán engañarla.

-TODAVÍA falta un año, para el inicio ofi cial de las campañas electorales.

-SÍ, pero esto ya está en ebullición, prendieron la mecha y no podrán apagarla, vean las encuestas…

Les Dolió la “NO Invitación’

-REGRESANDO a la no invitación al evento de los 58 municipios de Zacatecas, se nota que les dolió porque escribieron un boletín de prensa que nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica en la Edición de hoy.

DICE ‘EL AYUNTAMIENTO de Zacatecas Capital, a través de su Sistema Municipal DIF, lamenta y denuncia la exclusión de la que fue objeto durante el reciente Encuentro con los Sistemas Municipales DIF, evento que contó con la presencia de la Mtra. MarÌa del RocÌo GarcÌa, Directora del Sistema Nacional DIF (SNDIF), y representantes de 57 de los 58 municipios de la entidad

UNA VEZ más la administración estatal omitió invitar a la presidenta honorÌfi ca del DIF municipal, Karla Estrada y a la directora, Mitzia Peláez, dejando a la capital fuera de este espacio crucial de coordinación institucional.

ANTE ESTA situación, el DIF Capitalino reitera que su ú̇nica prioridad es el bienestar de las familias zacatecanas. Por ello, la Presidenta HonorÌfi ca, Karla Estrada, ha anunciado que buscará· de manera inmediata un acercamiento desde la Ciudad de México con la titular nacional del SNDIF.

ES ESENCIAL garantizar la entrega de apoyos que se distribuyen de manera diaria en la capital de Zacatecas, con jornadas de apoyos alimentarios que han llegado a colonias y comunidades donde antes no se habÌan entregado, destacó la Presidenta HonorÌfi ca, Karla Estrada.

ASIMISMO, hizo un llamado a la administraci ón estatal para trabajar en conjunto sin distingo de colores ni partidos en favor de las familias de Zacatecas, pues “a la gente no le interesa de qué partido vengas, le interesa que le brindes un servicio con calidad y cercanÌa, como lo hemos hecho. Esperamos de corazón que diferencias como estas no afecten la entrega de apoyos que se ha venido realizando de manera constante en la capital.

DE ESTA manera, el Gobierno Municipal de Zacatecas reitera su compromiso con la transparencia, la gestión efi ciente y la atención directa a los ciudadanos, poniendo siempre el interés de las familias por encima de cualquier diferencia política.

*****

HASTA AQUÍ el fuerte reclamo público..

-PUES QUÉ tonto es el David, porque es tanto como pelearse con la cocinera.

-YO LO creí más inteligente, pues puedo apostar que, con diálogo,el Miguel hubiera otorgado los permisos para la construcción del segundo piso del bulevard, y ¿por qué no?, la Presa Milpillas, recuerden que Alejandro Tello Cristerna El RaTello, ya había avanzado en los acuerdos con varios ejidatarios, pues les pagó las tierras a varios de ellos.

-ES CORRECTO, pero don David no es de diálogos ni acuerdo, sino del yo mando porque soy el gobernador y punto, y así está visto que no se puede, la gente ya despertó.

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.