La Capital se Llena de Arte Europeo con el Festival Internacional República Checa–Zacatecas

El presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, y el embajador de la República Checa en México, Tomás Hart, anunciaron el inicio del Festival Internacional República Checa–Zacatecas, un evento que durante este fin de semana ofrecerá a la ciudadanía exposiciones fotográficas, conciertos de música clásica, muestras de cine y degustaciones gastronómicas.

El alcalde Varela Pinedo destacó que este encuentro cultural representa un paso importante para el fortalecimiento del turismo y la proyección internacional de la capital.

“Hace cuatro meses este festival era solo una posibilidad, y hoy es una realidad. Agradecemos al embajador porque este tipo de acciones nos permiten seguir construyendo el cambio, desarrollando la cultura y fomentando el turismo en nuestra querida ciudad”, expresó.

Asimismo, el presidente municipal invitó a las y los zacatecanos a participar en las diversas actividades programadas, y adelantó que su administración continuará buscando alianzas con otras embajadas para generar nuevos espacios de intercambio cultural y diplomático.

Durante la presentación, el embajador Tomás Hart aseguró que su país ha preparado con dedicación cada una de las actividades del festival, con el objetivo de compartir con Zacatecas una muestra representativa de la riqueza artística y humana de la República Checa.

“Tenemos arte sacro, una violinista magnífica que interpretará música checa, además de temas contemporáneos que abordan problemáticas actuales sobre la apariencia física. También presentaremos una película muy interesante que refleja aspectos culturales compartidos entre nuestras naciones”, detalló.

Finalmente, el alcalde Miguel Varela subrayó que el gobierno capitalino continuará fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con la República Checa, buscando promover beneficios culturales, económicos y turísticos para la capital. Además, informó que se mantienen acercamientos para concretar nuevos hermanamientos internacionales y dar realce a los ya existentes.

Con este festival, Zacatecas se consolida como una ciudad abierta al mundo, donde la cultura y la diplomacia se unen para proyectar su identidad y fortalecer sus vínculos con otras naciones.