Por ser Panistas, el SEDIF Pretende Sacar de Programas a Zacatecas y Momax: Estrada

“Esa Decisión Afecta a Miles de Familias”

Por Miguel Alvarado Valle

La presidenta honorífica del DIF de Zacatecas capital y diputada local, Karla Estrada García, denunció públicamente que su municipio, junto con Momax, están siendo excluidos de programas y actividades del Sistema Estatal DIF (SEDIF).

Acompañada por autoridades municipales y legisladoras del Partido Acción Nacional, lamentó no haber sido convocada al reciente encuentro con sistemas municipales del DIF realizado durante la visita a la entidad de la titular del DIF Nacional, María del Rocío García.

Señaló que este hecho confirma una estrategia de marginación hacia los municipios gobernados por el PAN, “me están limitando, no sé qué les está molestando porque no solo fue Zacatecas capital, tampoco fue invitado el municipio de Momax, que también es gobernado por el PAN”.

Estrada expuso que la exclusión no solo obstaculiza su labor como presidenta honorífica, sino también su función legislativa dentro de la Comisión de Desarrollo Social y Grupos Vulnerables. Aseguró que estos espacios están destinados a garantizar transparencia en la entrega de apoyos, lo que —a su juicio— podría explicar el intento de limitar su participación.

La diputada afirmó que la decisión del SEDIF afecta directamente a las familias que dependen de estos programas y no a ella en lo personal. También señalaron que el problema se ha agravado con la supuesta intención del gobierno estatal de retirar al municipio de Zacatecas la entrega de despensas provenientes del DIF Nacional.

Según la diputada, a Zacatecas llegan alrededor de mil 600 despensas, de las cuales la mitad corresponde distribuirlas al gobierno municipal; sin embargo, el SEDIF buscaría asumir la totalidad de su reparto.

Estrada advirtió que esta medida tendría un trasfondo político, pues “coincide” con el impulso a una posible candidata oficialista rumbo al proceso electoral. Estrada García aseguró que la presidenta del DIF estatal Sara Hernández de Monreal evitó dialogar con ella durante el evento, lo que interpretaron como una señal de sectarismo político.

Finalmente, las autoridades panistas hicieron un llamado al Gobierno del Estado para que entienda que, desde el Partido Acción Nacional, defenderán siempre a la familia, la patria y la libertad, e insistieron en que se deje de excluir a los municipios en la distribución de apoyos y en la coordinación institucional.