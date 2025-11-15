Mi Jardín de Flores

¿Y Verónica Díaz?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

ESPEREMOS QUE presidentes municipales y gobernadores cierren fi las con la estrategia nacional de seguridad, sin importar la fuerza política o la corriente al interior de Morena a la que pertenezcan. La ciudadanía espera que dejen de lado su egoísmo y mezquindad política y abonen a la paz en México, de lo contrario se verán sorprendidos por un mal resultado en las elecciones de2027, Jovany Hurtado García, maestro en Letras Mexicanas por la UNAM

CHALCHIHUITES, Zacatecas, Viernes 14 de Noviembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

¿Qué Pasaría con la Verónica Díaz?

Y DE repente apareció la Verónica Díaz en todos los eventos del David Monreal Ávila, quien no paraba de ensalzarla, diciéndole a los asistentes que gracias a su excuñada recibieron el apoyo de los Programas del Bienestar, pero ya no la ha vuelto a invitar, ¿qué pasaría?

-ME IMAGINO -contesta doña Petraque de arriba le llamaron la atención a El Holgazán, pues tal apoyo es muy descarado y podría fracturar el partido o desgastarlo.

-PARA MI que David ya no quiere queso, sino salir de la ratonera, es un huevonazo, no le gusta trabajar, ni siquiera Ricardo ha logrado meterlo al aro: el caballito de batalla es Rodrigo Reyes, él funge como vicegobernador, no como secretario de gobierno.

-ES INTELIGENTE, el joven Rodrigo, pero muy intolerante, un político de mano dura, recuerden el 8M, él anunció con anticipaci ón la represión: mucha gente inocente fue golpeada y encarcelada, entre ella dos reporteras que estaban ahí cubriendo el evento.

EL RODRIGO Reyes es un represor nato: por eso digo que es nieto de Gustavo Díaz Ordaz, además de que físicamente también se parecen.

-BUENO, ¿en qué pararía las demandas en contra de las autoridades responsables del 8M, en el Día Internacional de la Mujer?

TODO QUEDÓ acreditado: fueron, al menos, 15 mujeres golpeadas y encarceladas, por participar en el mitin de Plaza de Armas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 272/2024 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y a la Presidencia Municipal de Zacatecas, exigieron las renuncias de Rodrigo Reyes Mugüerza y del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, pero pues David no acató la recomendación.

PERO, bueno, el gobierno de David recibió su merecido cuando las mujeres le gritaron: ¡A nosotras nos golpean y gasean, pero con el narco se culean!.

-YO CREO que esto les dolió hasta el full.

-¡JA, todo se les resbala, no tienen ápice de vergüenza!

El Francés Celebra la Identifi cación de 298 Asesinatos

-CRISTIAN Paul Camacho Osnaya, que cobra como fi scal general de Justicia de Zacatecas, echa las campanas al vuelo porque la institución identifi có 298 cadáveres de personas asesinadas.

-¿Y A eso le llama logro? .

DEBERÍA de estar avergonzado, pues su compromiso es defender a la ciudadanía, no andar dando pésames.

-¿CUÁNTOS detenidos hubo por esos 298 asesinatos?

-NO LO dice, sólo que fueron identifi – cados.

-DEBERÍA estar avergonzado por tanto asesinato: 298 crímenes impunes, son chin… (censurado) tanta impunidad)

La Aguerrida Karla Estrada

LA AGUERRIDA diputada local Karla Estrada García, esposa del alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, y presidenta honorífica del DIF Municipal, en rueda volvió a denunciar que los municipios de Zacatecas y Momax los está excluyendo de los programas y actividades del Sistema Estatal DIF (SEDIF).

-¡ÓRALE, la Sara ya sacó las uñas!

–NO LO creo, Sarita es buena onda, puedo asegurar que esto es obra de David, que no puede ver a Miguel, y esto está comprobado: nunca lo ha visto con buenos ojos, recuerden que le quiso hacer tablas su triunfo a la alcaldía.

-SÍ, LO recuerdo, pero pues el Miguel le ganó hasta en los tribunales.

-DEBERÍAN de fumar la pipa de la paz.