Miguel Varela Toma Protesta al Cabildo Juvenil 2025: “La Política También es Para Ustedes”

En un ambiente de entusiasmo y compromiso cívico, el Cabildo Juvenil 2025 del municipio de Zacatecas tomó protesta para iniciar sus labores de la mano del alcalde Miguel Varela Pinedo, quien destacó la importancia de que las nuevas generaciones participen activamente en la vida pública.

Durante el acto protocolario, el presidente municipal felicitó a las y los integrantes de esta segunda edición del Cabildo Juvenil por asumir con responsabilidad el reto de representar a la juventud zacatecana. Subrayó que este ejercicio busca fortalecer los valores democráticos, el liderazgo social y el interés por el servicio público entre las y los jóvenes del municipio.

“El anterior Cabildo Juvenil tuvo grandes inquietudes y hoy varios de sus integrantes ya participan en partidos políticos, instituciones electorales y cargos públicos. En esta nueva generación veo el mismo entusiasmo: jóvenes con raíces en familias dedicadas al servicio público y otros que, sin antecedentes en la política, tienen el firme deseo de trabajar por su comunidad”, expresó Varela Pinedo.

El primer edil señaló que el Ayuntamiento de Zacatecas continuará impulsando programas que fortalezcan la formación cívica y el liderazgo juvenil, al considerar que las y los jóvenes son actores clave para la transformación de la ciudad y el fortalecimiento de la democracia local.

Asimismo, alentó a las y los participantes a aprovechar al máximo esta experiencia, la cual les permitirá conocer el funcionamiento de la administración pública y aportar ideas innovadoras para mejorar la vida en la capital.

“Quienes tienen verdadera vocación de servicio no necesitan pertenecer a familias políticas para construir una carrera pública en Zacatecas. Lo que se necesita es pasión, compromiso y amor por la ciudadanía”, enfatizó el alcalde.

Con la instalación del Cabildo Juvenil 2025, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su apuesta por abrir espacios de participación real para las y los jóvenes, brindándoles herramientas para comprender, proponer y transformar su entorno. A través de este ejercicio democrático, el gobierno capitalino impulsa una generación más consciente, preparada y comprometida con el desarrollo de Zacatecas y el bienestar colectivo.