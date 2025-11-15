En Aguascalientes, Taxis y Transportes de Plataformas Están Conectados al C5i Para Garantizar Trayectos más Seguros

Con la finalidad de mantener un estado seguro y videovigilado en Aguascalientes los servicios de taxi y plataformas como Didi y Uber están conectados al Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) para garantizar trayectos seguros.

Lo anterior, a través de la integración de un mecanismo de alerta silenciosa que es detectado a través de las cámaras del C5i y que avisa a las autoridades sobre cualquier eventualidad que pudiera representar un riesgo para la integridad y el patrimonio de las personas.

Las unidades que cuentan con este botón portan una calca del Programa “Taxi Seguro”; cualquier situación de emergencia puede ser atendida de manera inmediata por las corporaciones correspondientes.

Michelle Olmos, directora general del C5i, indicó que esta acción fortalece la vigilancia, permite una respuesta oportuna y consolida un entorno en el que tanto ciudadanos como taxistas y choferes de plataforma pueden desempeñar sus actividades con libertad y confianza.

Finalmente, destacó que la tecnología aplicada a la seguridad, junto con el diseño de nuevas estrategias operadas desde el C5i, sigue posicionando a Aguascalientes como un estado seguro para vivir y visitar.