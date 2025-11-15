Más de Seis mil Scouts se Reunirán Este fin de Semana en Aguascalientes, en Encuentro Nacional

Aguascalientes será sede del 46.º Encuentro de Expresión y Arte Scout 2025, que reunirá a más de seis mil scouts de todo el país, del 15 al 17 de noviembre en el Complejo Tres Centurias.

El evento ofrecerá 112 actividades divididas en tres áreas:

Concursos: canto, ajedrez, artes plásticas, cortometraje, cuento, danza, dibujo, teatro, y más

Talleres: astronomía, nudos scouts, papiroflexia, resina epóxica, parkour, repostería, entre otros

Actividades especiales de convivencia y formación

Las y los asistentes podrán acampar dentro del complejo, donde tendrán todo lo necesario para una estancia cómoda y segura.

Aguascalientes fue elegido como sede gracias a su ubicación estratégica, excelente conectividad y entorno seguro, factores que consolidaron a la entidad como anfitriona ideal para este importante encuentro nacional.

El evento es organizado por la Asociación de Scouts de México, A. C., en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Fideicomiso Complejo Tres Centurias (Ficotrece).