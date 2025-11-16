Tere Jiménez se Reúne con Productores del Campo Para Atender sus Solicitudes

Apoyará en las Gestiones Necesarias Ante el Gobierno Federal

Dialogaron sobre diversos aspectos relacionados con el Proyecto de Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, así como la cuota energética de uso agrícola, entre otros.

Se logró gestionar una reunión con el Gobierno federal en la Ciudad de México para que una comisión acuda a presentar las solicitudes correspondientes.

Cuenten con nosotros, con todo nuestro apoyo para hacer las gestiones necesarias: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con productoras y productores del campo para escuchar y atender sus inquietudes sobre temas que impactan directamente en sus actividades.

Durante el encuentro se revisaron puntos clave del Proyecto de Ley General de Aguas y de la Ley de Aguas Nacionales, que regulan el uso del recurso hídrico. También se abordó el Acuerdo Nacional de Facilidades Administrativas para la cuota energética de uso agrícola, así como la regularización y el refrendo de concesiones, con el objetivo de dar mayor certeza jurídica y promover una gestión más eficiente del agua.

“Nosotros tenemos que defender el campo. Ustedes son los representantes de la agricultura y la ganadería; son quienes llevan de comer a las mesas de las familias. Cuenten con todo nuestro apoyo para hacer las gestiones necesarias ante el Gobierno Federal”, destacó la gobernadora.

Como parte de la reunión, se realizó una llamada al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué Sacristán, quien informó que se están escuchando las inquietudes de los productores de todo el país para ajustar los proyectos de ley y evitar afectaciones en las concesiones.

Asimismo, Tere Jiménez gestionó una reunión con Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que se llevará a cabo este martes en la Ciudad de México, a la que acudirá una comisión de productoras y productores para presentar un documento formal con sus solicitudes.

Por su parte, Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, afirmó que el Gobierno del Estado estará siempre del lado de las y los trabajadores del campo, garantizando que los cambios en la legislación no afecten sus derechos ni su labor. “El tema del agua es imprescindible; por eso, los productores de Aguascalientes están buscando soluciones. El objetivo central es preservar la actividad agropecuaria por la vía de la ley y la razón”, señaló.

Finalmente, las y los productores expusieron sus principales preocupaciones y propuestas, resaltando la importancia de mantener condiciones justas para el acceso al agua, proteger la viabilidad de sus actividades y asegurar que cualquier cambio normativo considere la realidad del campo en Aguascalientes.

Durante la reunión que se realizó en la Explanada de los Símbolos Patrios en Pabellón de Arteaga, también estuvieron presentes el senador de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo; Enrique Vargas del Villar, senador del Estado de México; Paulo Gonzalo Martínez López, diputado federal; Heriberto Gallegos Serna, Amisadai Manuel Castorena Romo y Adán Valdivia, diputados locales; Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos; César Medina, presidente municipal de Jesús María; Noel Mata Atilano, director general del Instituto del Agua del Estado; Francisco Ruvalcaba Marín, presidente de la Asociación de Usuarios de la Junta de Aguas del Distrito de Riego 001 Pabellón de Arteaga; así como productoras y productores del campo.