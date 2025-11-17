Mi Jardín de Flores

Las Mineras nos Están Saqueando

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Cuando hay un gobi e rno que está cerca del pueblo, que nunca se aleja, no hay nada que detenga a nuestra patria, por eso estoy segura que este año nos ha ido bien y que el próximo año nos va a ir todavía mejor”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZACATECAS, Domingo 16 de Noviembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espírituv se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tel lo Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

¿Cómo se Distribuye la Riqueza Minera de Zacatecas?

-¿SABE usted, madre Teresa cómo se dist r ibuye la r iqueza minera de Zacatecas?

-NO, no sé.

-¿USTED, don Roberto?

-TAMPOCO, la verdad.

-PUES déjenme decirles que, según el INEGI , en 2024 Zacatecas produjo un aproximado de 172,687 kilogramos de plata (o 172.7 toneladas métricas).

“EN cuanto al oro, la producción fue de alrededor de 3,109 kilogramos (o 3.1 toneladas métricas”.

-¿CUÁNTO es en dinero?

-¡UFFF, deben ser miles de millones de dólares!, recuerden que al ‘RaTello” le ofrecían hasta 5 millones de billetes verdes.

“LA onza troy está por ahí de los 50.57 dólares”.

-¿Y CUÁNTAS onzas troy son una tonelada?

-NO SÉ, pero la tonelada de plata la estaban vendiendo a 1.53 millones de dólares.

-¡SANTO Dios, es una fortuna!

-¿Y EL oro?”.

-EL oro cuesta, al día de hoy 132.137,32. dólares el kilo.

-¡PINCHES mineras, nos están robando descaradamente, y al pueblo le toca puro chile!

-LOS QUE ayer protestaron contra Sheinbaum, Morena y David deberían de hacerlo contra las mineras… ¡fuera las mineras de Zacatecas, al paredón esos saqueadores de nuest ro oro y plata, por siglos nos han saqueado, ya es t iempo de mandar los a chingar a su madre, así como mi general Cárdenas nacional izó el pet róleo y López Mateos la Comisuón Federal de Electricidad, Claudia Sheinbaum debe de nacionalizar nuestras industria minera, ¡basta ya de tanto pinche saqueo!

-NOMÁS imagínense la riqueza de nuestro Zacatecas, estoy viendo que una moneda de oro de 50 pesos, de las llamadas centenario, vale entre 96 mil y 98 mil pesos: mi abuelito tenía un cofrecito con muchos centenarios, pero cuando murió entró tanta gente a su ve,orio que nunca se supo quien se lo llevó.

-BUENO ¿cuánto pagan las mineras por kilo de oro y plata sustraído?

-NO, NO sé.Yo creí que pagaban por cada kilo, pero no: pagan derecho especial sobre minería 7.5% sobre la utilidad neta de la venta de la actividad extractiva.

-TAMBIÉN pagan derecho extraordinario sobre minería: 0.5% sobre las ventas de la act ividad ext ract ivaY el impuesto sobre la renta (ISR), la cual es variable. Mmm… pues pagan muy poquito: se quedan con la tajada del león, por eso las mineras sudan billetes por todos sus poros.

-¡Y CHÍNGUESE el pueblo, no se vale: mineras y gobierno son los ganones!

-DEBERÍAMOS de copiarle a China su economía, los chinitos, todos, tienen mejor nivel de vida que nosotros y todos están muy estudiados: al lá no hay drogadictos ni rateros como en Estados Unidos, si alguien se encuentra una cartera la recoge y va a la comisaría más cercana a entregarla y su propietario la recupera de inmediato sin nada de burocracia.

-MUY bien, pero yo no cambio a mi amado Chalchihui tes por nada en el mundo, esta es la tierra de mis amores.

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.