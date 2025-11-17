El Diputado José Narro Céspedes Impulsa Revisión Amplia de la Ley de Aguas y Anuncia Visita de la Embajadora de Palestina a Zacatecas

El diputado federal José Narro Céspedes informó que, a partir de la próxima semana, se llevarán a cabo cinco asambleas públicas en la Ciudad de México para analizar a fondo la Ley de Aguas Nacionales y la propuesta de Ley General de Aguas.

Estas reuniones se realizarán de lunes a viernes y abordarán temas clave como el funcionamiento de los sistemas públicos de agua, el régimen de concesiones y la participación de comunidades indígenas.

Narro Céspedes destacó que el propósito central es evitar la concentración del recurso en unos cuantos actores, así como garantizar que los sectores directamente involucrados presenten alternativas y puntos de vista. Al finalizar los foros, se entregará una propuesta actualizada a la Cámara de Diputados el próximo viernes.

Asimismo, el legislador anunció que el 21 de noviembre visitará Zacatecas la embajadora de Palestina en México, Nadya Layla Rasheed, quien participará en un encuentro en el Teatro Calderón. Durante el evento se expondrá la situación que enfrenta actualmente el pueblo palestino y se abordará la importancia de que México avance hacia el reconocimiento oficial del Estado Palestino ante la ONU.

En materia agrícola, Narro Céspedes informó que en Zacatecas ya operan 50 centros de acopio de frijol, los cuales comenzaron a recibir la cosecha del ciclo actual.

Aunque a nivel nacional se anunció una capacidad de compra de 110 mil toneladas, el legislador adelantó que se solicitó que, en el caso de Zacatecas, se garantice la adquisición de al menos 200 mil toneladas, dada la magnitud de la producción local.

También advirtió que productores han denunciado cobros irregulares de hasta dos pesos por kilo en algunos centros, pese a que estas prácticas no están permitidas.