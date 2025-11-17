“PT, Morena y Verde Juntos en 2027”, Adelanta Bañuelos

La Senadora Presente en el Primer Informe

Por Nallely de León Montellano

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre calificó como “de excelencia” el desempeño del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la LXV Legislatura, al destacar que se trata de la bancada que más iniciativas ha presentado en su primer año de trabajo y que la mitad de ellas ya fueron aprobadas por el Pleno.

Tras la presentación del primer informe legislativo del PT local, la senadora señaló que los resultados “hablan más que mil palabras” y representan un motivo de orgullo para el partido. Destacó que tanto Renata Ávila Valadez como Alfredo Femat Bañuelos han mostrado un desempeño responsable, sensible y comprometido, respaldado por la experiencia legislativa de Femat y por la preparación académica y el trabajo territorial de Ávila.

Bañuelos reconoció que, pese a que el PT forma parte del movimiento de transformación, en Zacatecas la relación con la administración estatal ha implicado tensiones y un trato diferenciado. Por ello, afirmó que los avances legislativos obtenidos tienen “doble mérito” dadas las dificultades políticas en el estado.

Sinergia Interna, Clave del Desempeño

La senadora destacó la compatibilidad entre los perfiles de Ávila y Femat, al considerar que la combinación de experiencia, preparación y trabajo comunitario ha permitido consolidar una agenda conjunta con resultados visibles. “Esa sinergia explica que hoy puedan presumir un año legislativo tan productivo”, afirmó.

En materia electoral, Bañuelos adelantó que el Partido del Trabajo irá en alianza con Morena en las elecciones de gubernaturas donde competirán en 2026. Explicó que el Partido Verde no participará en esa coalición, aunque sí se contempla una alianza conjunta PT-Morena-PVEM para 2027 en Zacatecas.

Respecto a los procesos de selección de candidaturas, señaló que se privilegiará el método de encuesta, integrado por propuestas de los tres partidos, con el objetivo de que las y los zacatecanos decidan libremente. Aseguró que buscarán mecanismos transparentes y confiables para garantizar legitimidad en la definición de perfiles.

Ante la pregunta sobre si está lista para competir en un eventual proceso electoral, Bañuelos respondió que mantiene una preparación constante para las responsabilidades que su partido le asigne, sin confirmar una intención específica.