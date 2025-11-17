Ulises Mejía Haro Sostiene Gira de Trabajo en Melchor Ocampo Junto a Maestros y Productores del Campo

Melchor Ocampo, Zac.- Durante una intensa gira de trabajo por el semidesierto, el diputado federal Ulises Mejía Haro se reunió con maestras, maestros y productores del campo para escuchar de primera mano las necesidades de la región y compartir los avances del trabajo legislativo que se impulsa desde la Cámara de Diputados bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En los encuentros, Mejía Haro destacó que el segundo piso de la transformación coloca al campo en el centro de la agenda nacional. Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum plantea un conjunto de acciones estratégicas para fortalecer la producción y garantizar justicia a las y los trabajadores del campo, entre ellas:

Precios de garantía para el caso del frijol 27 mil pesos por tonelada.

Consolidación del programa Producción para el Bienestar, con más apoyos directos y capacitación técnica.

Impulso a los Distritos de Riego y a nuevas obras hidráulicas para enfrentar la sequía y mejorar el acceso al agua.

Expansión del programa Sembrando Vida y proyectos para tecnificar unidades productivas.

Créditos accesibles y seguros agrícolas con reglas más claras y trámites simplificados.

El legislador reiteró que la visión de la presidenta coincide plenamente con las necesidades expresadas por los productores del semidesierto, quienes pidieron agua, bordos para abrevadero, apoyos de paquetes de pollos, cabras y borregos. infraestructura agrícola y apoyos directos sin intermediarios.

Asimismo, Mejía Haro explicó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla mayores recursos para los municipios, especialmente los de alta y muy alta marginación. Señaló que el gasto federalizado crecerá, lo que permitirá a los ayuntamientos fortalecer servicios básicos como agua potable, alumbrado, seguridad, caminos rurales y apoyo al campo. “Los municipios recibirán más recursos para obras y programas que beneficien directamente a la población”, afirmó.

En el encuentro con maestras y maestros, el diputado reconoció su compromiso y compartió los avances en inversión educativa, destacando que el Ramo 11 supera los 513 mil millones de pesos, además de un incremento importante en educación superior para más becas, infraestructura y programas académicos que impactan a las juventudes del norte del estado.

Ulises Mejía Haro agradeció el recibimiento de las familias y reafirmó que seguirá recorriendo el territorio, informando sobre el trabajo legislativo y construyendo soluciones desde el diálogo. “Aquí en Melchor Ocampo se siente la fuerza de la gente trabajadora. Con Claudia Sheinbaum y con el respaldo de todas y todos ustedes, vamos a seguir legislando por la esperanza.