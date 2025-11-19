Mi Jardín de Flores

Pretenden Desestabilizar el País

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Estados Unidos ejecuta una falaz guerra contra las drogas y el terrorismo. Su objetivo real es invadir países, aniquilar a presidentes que no aceptan ser sus serviles y poner a políticos locales como sus peleles empleados.: Juan Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia.

CHALCHIHUITES, Zacatecas, Martes 17 de Noviembre de 2025.

SABEN que con votos no podrán regresar al poder y por eso recurren a la violencia, están desesperados.

-ESTÁN pendejos -responde doña Petrasi creen que a la Presidenta la van a doblar esos oligarcas pro Ricardo Salinas Pliego, quien tiene casi 20 años sin pagar impuestos.

-ESOS actos violentos -interviene don Roberto- pudieron cobrar vidas, afortunadamente los policías de Ciudad de México están muy bien entrenados para no caer en la provocación.

ESO fue: una provocación, lo dijo la propia presidenta: .No hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo, jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde al pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles, pueblo y gobierno, es invencible nuestro país; por eso, es importante que lo digamos: quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no. Juntas y juntos, gobierno y el pueblo, estamos construyendo la paz.

NO cabe duda de que tenemos una presidenta valiente e indomable, bien lo dijo López Obrador: Ante ella, yo soy fresa, y no se equivocó; me acabo de enterar que fueron los oligarcas de siempre que hicieron causa común con Salinas Pliego para llevar a cabo, con mucha anticipación, esa marcha pedorra, en la que invirtieron alrededor de 90 millones de pesos.

-IMAGÍNENSE si esos 90 millones de pesos se hubieran invertido en alimentar al pueblo: las toneladas de frijol que hubieran mitigado el hambre de miles de mexicanos y mexicanas: ¡qué desperdicio!-.

-A QUIÉN se le ocurre intentar derrocar a la Presidenta más votada de todos los tiempos con una marcha tan pedorra como violenta; lo único que sucedió es que se exhibieron tal cual son una caterva de ambiciosos cobardes.

Muy Pocos Jóvenes

-LA PRESIDENTA nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que no hubo presencia de jóvenes en la marcha de la supuesta. Generación Z: Fueron los mismos de siempre de la oposición, no había jóvenes. Si bien les va, el 10%. Y luego hicieron creer y magnifi caron en las redes, como si fueran miles y millones, pero a lo mucho fueron 17 mil, según cifras oficiales’.

CONSIDERÓ que aunque 17 mil personas es un número importante, no era equiparable a la afl uencia de movilizaciones del ofi cialismo, ya que de acuerdo con cifras de la dirigente morenista, acudieron más de un millón 200 ciudadanos en una marcha encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y al menos medio millón durante el Primer Informe de Claudia Sheinbaum Pardo.

HABÍA MILLONES, pero de bots.

¿Qué es lo que está habiendo? Mucho dinero, millones de pesos de personas que no quieren pagar impuestos y les gustaría que le fuera mal al gobierno para regresar al poder ellos, a volver a que no se les cobren impuestos y ellos manden, aseguró.

SEGÚN la Luisa María, quedó demostrado que hay una inversión millonaria en bots para manipular la información, así como un presunto pago a Infl uencer que, aunque nunca se dedicaban a hablar de pol ítica, un día de la nada. se enfocaron atacar al gobierno federal y a Claudia Sheinbaum.

LA líder de Morena advirtió, por tanto, que la derecha intencional está en México y que busca aplicar la misma receta que usó en países como Argentina y Brasil. Sin embargo, aseguró que la diferencia es que aquí hay un pueblo mayoritario que respalda a su presidenta.

PRIMERO se suponía que iban a marchar para pedir la revocación de mandato, luego para pedir la pacifi cación, y fue cambiando.El sábado quedó en evidencia lo que habíamos planteado: se trató de los mismos de siempre:,Fernando Belaunzarán, Guadalupe Acosta Naranjo, quien dijo que de joven no tiene nada, Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola, Emilio Álvarez Icaza, personajes que, acusó, han estado en contra de la transformación.

LUISA Alcalde también criticó al empresario dueño del Grupo Salinas Pliego por llamarle parásitos a las personas que reciben Programas del Bienestar como si no se tratara de recursos públicos que se le regresan al pueblo.

-PUES LA Luisa Alcalde tiene razón: esos programas son producto de lo que aportamos todos los mexicanos, pero el Salinas Pliego ese se cree dueño de México y no quiere pagar lo que le corresponde, a pesar de las concesiones que le ha dado el propio gobierno, como Televisión Azteca, Banco Azteca, las mineras Invecture Group y Monteverde, Banco Azteca, once concesiones para el uso y explotación de aguas nacionales, entre otras.

EN LOS primeros cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió más de 177 contratos federales po adjudicación directa, para seguros, publicidad y ciberseguridad.

HA recibido contratos por diversas dependencias federales: la SEP para pólizas de seguros y con Pemex para diversos servicios.

HA obtenido permisos para instalar parques de energía geotérmica, eólica y otras instalaciones energéticas.

Y AÚN así el voraz Salinas Pliego se niega a pagar los impuestos correspondientes, ¿qué les parece?

-ESTÁ claro que su fortuna creció al amparo del gobierno federal y ahora le da patadas al pesebre.

-PINCHE VIEJO voraz,ahora sale con que quiere ser presidente de México, ¡jajaja!

-NO SE ría, la derecha internacional se quiere meter a México.

-¿LO CREE así madre Teresa?

-ES EVIDENTE, vean a Argentina.

BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.