Estudiantes y Padres de Familia Exigen Seguridad Vial

“La Siglo XXI es un Peligro Constante”

Por Nallely de León Montellano

La exigencia por condiciones básicas de seguridad vial volvió a hacerse visible en Guadalupe, donde estudiantes y familias de la Preparatoria Carlos Marx bloquearon este martes la vialidad Siglo XXI para denunciar el peligro constante que enfrentan al cruzar la zona. La protesta ocurrió a unos metros del puente de Martínez Domínguez, punto donde recientemente una alumna de dicha preparatoria perdió la vida tras ser atropellada, hecho que detonó el reclamo colectivo.

Desde temprano, jóvenes y padres de familia colocaron carteles y cerraron el tránsito vehicular como una forma de presionar a las autoridades para que atiendan la falta de infraestructura. Señalaron que la ausencia de un cruce seguro y la velocidad excesiva de los automóviles convierten el trayecto diario a la preparatoria en un riesgo permanente.

Por ello, exigieron la construcción de un puente peatonal y la colocación de reductores que obliguen a disminuir la marcha vehicular. Durante la manifestación se escucharon mensajes que apelaban al derecho a estudiar sin poner en juego la vida. Las y los participantes subrayaron que su objetivo es prevenir nuevas tragedias y que la responsabilidad recae en los gobiernos municipal y estatal, quienes deben garantizar un entorno seguro para la comunidad escolar.

Tras varias horas de bloqueo, representantes del ayuntamiento de Guadalupe y de la Policía Vial acudieron al lugar y se comprometieron a limpiar la maleza que obstruye la visibilidad, mantener vigilancia durante los horarios de entrada y salida, así como colocar reductores de velocidad mientras se define una solución de mayor alcance.

Con estos acuerdos, las y los manifestantes liberaron la circulación.

Sin embargo, advirtieron que volverán a tomar la vialidad si los compromisos no se cumplen, pues consideran que la seguridad de cientos de estudiantes no puede depender de promesas incumplidas ni de medidas temporales