Familias Capitalinas Continúan Recibiendo Certeza Jurídica Sobre su Patrimonio

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Ángel Varela Pinedo, reafirma su compromiso con las familias de la capital al participar en la entrega institucional de escrituras con traslado de dominio en favor de habitantes de las comunidades Emilio Jaramillo, Gonzalo García García y Boquillas, consolidando así un paso más hacia la certeza jurídica de su patrimonio.

Este acto se enmarca en el Convenio Específico de Coordinación Institucional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, mediante el cual el Gobierno Municipal, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), impulsa la regularización de asentamientos humanos irregulares en el municipio.

De acuerdo con el convenio y el marco legal vigente, el Ayuntamiento de Zacatecas tiene la responsabilidad de autorizar la incorporación de colonias y fraccionamientos al proceso de regularización, validar el traslado de dominio de escrituras públicas emitidas por la SEDUVOT, aplicar una tasa del 0% en el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, y exentar derechos municipales relacionados con certificaciones y trámites técnicos. Estas medidas facilitan que las familias accedan a su escritura sin cargas fiscales y con plena seguridad jurídica.

El alcalde Miguel Varela subrayó que la entrega de escrituras representa el cumplimiento de los compromisos asumidos por su administración, reafirmando la voluntad del Ayuntamiento de trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado en beneficio de la ciudadanía.

“Este es el resultado de un trabajo técnico, responsable y humano. El Ayuntamiento de Zacatecas cumple, acompaña y garantiza que cada proceso de regularización se realice con apego a la ley, con transparencia y en beneficio directo de las familias”, expresó.

Por su parte, la Síndica Municipal, Wendy Valdez Organista, destacó la importancia de que cada acción jurídica cuente con respaldo técnico y verificación municipal, evitando riesgos futuros y protegiendo el patrimonio de los ciudadanos.

Finalmente, el Ayuntamiento de Zacatecas reiteró su compromiso permanente con la regularización urbana y la protección patrimonial, demostrando que cuando el gobierno municipal actúa con responsabilidad, visión y cercanía, las familias ganan seguridad y la ciudad avanza hacia un desarrollo más ordenado, justo y humano.