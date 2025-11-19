Impulsa DIF Capital Cursos de Panadería Fomentando el Auto-Empleo en Colonias y Comunidades

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través del DIF Municipal, continúa fortaleciendo la economía familiar mediante la promoción de talleres de autoempleo. Bajo la visión del alcalde Miguel Varela y la dirección de la presidenta honorífica del DIF, Karla Estrada, se han impulsado constantemente cursos que buscan generar nuevas fuentes de ingresos para las familias capitalinas.

Uno de los talleres con mayor impacto y demanda es el de panadería. Recientemente, estas clases se impartieron con éxito en centros sociales como las instalaciones del propio DIF y la colonia Felipe Ángeles.

El objetivo principal es dotar a los participantes de una habilidad productiva y versátil. La elaboración de pan es una actividad bien socorrida a lo largo de todo el año, ofreciendo una fuente de ingresos constante y flexible.

Durante la más reciente temporada de Día de Muertos, los alumnos pusieron en práctica lo aprendido preparando los tradicionales y solicitados panes de muerto, lo que les permitió generar ingresos inmediatos. La intención es que, al culminar los cursos, las familias puedan mantener un flujo de ingresos continuo, aprovechando la alta demanda de productos de panadería en diferentes épocas festivas y en la cotidianidad.

La iniciativa se mantiene activa de manera constante durante todo el año, bajo la dirección de Mitzia Peláez, directora de DIF Capital.

Dichos cursos son impartidos por el titular de centros sociales, Juan Pablo Silva, quien ha guiado a los participantes en el desarrollo de técnicas que les permiten emprender su propio negocio desde casa o complementar sus ingresos actuales.

La presidenta honorífica del DIF, Karla Estrada, ha destacado la importancia de estos programas como una herramienta de empoderamiento económico, alineada con el compromiso del alcalde Miguel Varela de construir un Zacatecas donde las familias tengan mayores oportunidades de desarrollo y bienestar.