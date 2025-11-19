Las Cosas no Están Bien en Zacatecas: Santacruz

“El Nuevo PRD” Anuncia Convocatoria

Por Miguel Alvarado Valle

Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Zacatecas anunciaron este martes la convocatoria para la asamblea municipal de la capital, programada para el próximo 17 de diciembre a las 5:30 de la tarde en las instalaciones del partido, como parte del proceso de renovación interna.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la dirigencia estatal, se destacó que el “nuevo PRD” busca reconstruirse como una opción ciudadana, incluyente y plural, capaz de reunir a liderazgos tradicionales, militantes de otras fuerzas políticas e incluso perfiles independientes que han expresado desencanto con el gobierno actual. Los dirigentes recordaron que desde hace más de un mes el partido se encuentra en un proceso de renovación de comités, consejos y órganos de gobierno en todos los municipios.

El dirigente estatal del PRD, Néstor Santacruz Márquez, precisó que hasta el momento, el PRD ha logrado la renovación en 19 municipios, donde más de 150 zacatecanos ya forman parte de las nuevas dirigencias municipales y cerca de mil integran los consejos políticos locales.

En total, estimaron que alrededor de 4 mil ciudadanos han asistido a las asambleas celebradas en todo el estado, lo que re􀃀eja —dijeron— un interés creciente por participar en esta nueva etapa del partido. Durante la conferencia de prensa, el diputado local Eleuterio Ramos y otros integrantes del Comité Ejecutivo Estatal subrayaron que el PRD busca rescatar liderazgos históricos, pero también sumar a perfiles provenientes del PAN, PT, Morena, Fuerza por México y otras fuerzas políticas.

Señalaron que el desencanto ciudadano ha abierto espacio para una alternativa que no pone condiciones ni exige militancia previa: “nuestro único requisito es amar a Zacatecas”, destacaron. En este contexto, Santacruz Márquez reiteró su llamado al PRI y al PAN para que definan antes de que termine el año su postura sobre una posible alianza con el PRD rumbo al próximo proceso electoral.

Adelantaron que convocarán al Consejo Político Estatal para discutir el tema, pues —según dijeron— existe un amplio consenso interno para construir alianzas no solo con partidos, sino con toda la sociedad zacatecana.

“Aquí caben todos los hombres y mujeres de bien”, insistieron, al mencionar la posibilidad de sumar también al Partido del Trabajo, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y liderazgos comunitarios. Francisco Rivera Ortiz, coordinador territorial en Zacatecas y Vetagrande, y quien ha militado en diferentes fuerzas políticas y ocupado cargos administrativos y partidistas, aseguró que decidió sumarse al PRD por la transparencia del proceso interno y la apertura real para que cualquier persona pueda participar, “las cosas no están bien en Zacatecas, y para que cambien se necesita la participación de todos”, expresó.

Asimismo, representantes del PRD en Guadalupe informaron que en ese municipio la asamblea para la integración del comité y del consejo municipal se realizará el 6 de diciembre a las 12:00 del día. Finalmente hicieron un llamado a exmilitantes, jóvenes y ciudadanía en general a incorporarse al proyecto, pues aseguraron que existe entusiasmo y respaldo de personas provenientes de distintos partidos, “vienen cosas buenas para Zacatecas en este nuevo PRD”, afirmaron.